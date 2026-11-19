Berlin'deki toplantının ana gündem maddesinin Ukrayna'ya verilecek destek ve kalıcı barış süreci olduğunu vurgulayan Rutte, Abu Dabi'de Avrupalılar, ABD ve Ukrayna'nın izlenecek yol haritası üzerinde uzlaşmasını ve Avrupa'nın da sürece dahil edilmesini olumlu bir adım olarak nitelendirdi. Savaş devam ettiği sürece Kiev yönetiminin sahada güçlü tutulması gerektiğinin altını çizen Rutte, Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nda müttefiklerin kış dönemi ve sonrasında ihtiyaç duyulacak tüm silah ve mühimmatın sağlanması konusunda mutabakata vardığını hatırlattı. Rutte, bu desteğin Ukrayna'yı hem cephede güçlü kılacağını hem de olası barış müzakerelerine hazırlayacağını ifade etti.

NÜKLEER DEVLERİN ZİRVESİ: ENDİŞELİ DEĞİLİM

Basın mensuplarının Rusya, Çin ve ABD arasında gerçekleşecek üçlü zirveye ilişkin sorularını da yanıtlayan NATO Genel Sekreteri, Çin'deki bu buluşmadan dolayı herhangi bir endişe duymadığını dile getirdi.

Rusya ve ABD'nin halihazırda büyük nükleer güçler olduğunu, Çin'in ise hızla yükselen bir nükleer güç konumunda bulunduğunu belirten Rutte, sözlerini şöyle sürdürdü:

Liderlerin bir araya gelmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Çin'deki bu toplantı da bu kapsamda değerlendirilmeli. Bunun normal olduğunu düşünüyorum ve dolayısıyla bu konuda kesinlikle endişeli değilim. Nükleer silahlara sahip ülkelerin liderlerinin de bir araya gelmesi önemli. Dolayısıyla bu liderlerin görüşmesi, toplantılar gerçekleştirmesi ve ileriye dönük en doğru yol üzerinde uzlaşmaya çalışması son derece normal.

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