Mısır'ın Nil Deltası'nda bulunan Buto antik kentinde, gelişmiş uydu radarları ve yer altı tarama teknolojileri kullanılarak dikkat çekici bir arkeolojik keşfe imza atıldı.

Avrupa Uzay Ajansının Sentinel-1 uydusundan elde edilen verileri inceleyen araştırmacılar, Kom C bölgesinde yaklaşık 128 metre uzunluğunda ve 62 metre genişliğinde oval biçimli bir oluşum tespit etti.

TOPRAĞIN METRELERCE ALTINDA ORTAYA ÇIKTI

Uydu verilerinin ardından gerçekleştirilen yer altı taramalarında, 3 ila 6 metre derinlikte yaklaşık 2 bin 600 yıllık büyük bir kerpiç yapının kalıntılarına ulaşıldı.

Mısır'ın 26. Hanedanlık dönemine ait olduğu değerlendirilen yapının bir tapınak, rahiplerin kullandığı bina veya mezar kompleksi olabileceği üzerinde duruluyor.

Ancak araştırmacılar, yapının gerçek işlevini henüz kesin olarak belirleyemedi.

ASIL ŞAŞIRTAN BULGU DAHA DERİNDEYDİ

Bilim insanları, yapının temelinin altında yaklaşık 6 ila 7 metre derinlikte kalın bir kum tabakası tespit etti.

Bu katmanın, eski Mısırlılar tarafından zemini güçlendirmek ve yapıyı yer altı sularından korumak amacıyla özellikle yerleştirilmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre keşif, antik Mısırlıların zorlu zemin koşullarına karşı geliştirdiği mühendislik yöntemlerine ışık tutuyor.

KAZILARDA HEYKELCİKLER VE SUNAK BULUNDU

Bölgede gerçekleştirilen kazılarda kerpiç duvarların yanı sıra dini törenlerde kullanıldığı düşünülen kireç taşından bir sunak ve çeşitli heykelcikler ortaya çıkarıldı.

Buluntular arasında antik Mısır'ın bilgelik tanrısı Thoth ile ilişkilendirilen babun heykelciğinin bulunması, yapının dini amaçlarla kullanılmış olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

GİZEMİN ÇÖZÜLMESİ İÇİN ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

Antik Mısır'ın önemli dini merkezlerinden biri olan Buto'daki keşif, kentin bilinmeyen geçmişine ilişkin yeni soruları gündeme getirdi.

Araştırmacılar, yer altı suyu nedeniyle derin kazıların güçleştiği bölgede gelişmiş tarama yöntemleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Devasa yapının tapınak mı, mezar kompleksi mi yoksa başka amaçlarla kullanılan bir bina mı olduğu, yapılacak yeni incelemelerle açıklığa kavuşacak.