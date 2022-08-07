Ödem atıcı doğal yöntem: Gece yatmadan önce ödem nasıl atılır? Mercimek ödem yapar mı?

Ödem ve şişkinlik başta kilo vermek isteyenler olmak üzere herkesin şikâyet ettiği rahatsızlıkların başında geliyor. Su tutumu, inflamasyon, bazı ilaçlar, düşük serum protein düzeyleri, dolaşım problemleri, böbrek hastalıkları, solunum bozuklukları, lenf ödem ve karaciğer fonksiyon bozuklukları periferal ödeme sebep olmaktadır.

ÖDEMDEN KURTULMANIN YOLLARI

Diyetisyen Aysima Duygu Aksoy Ödemden kurtulmanın 8 doğal yöntemini paylaştı;

1-SODYUM TÜKETİMİNİ AZALTMAK

Tuz içeriği yüksek paketli gıdalardan uzak durum; beslenmenizde taze sebze meyvelere ve sağlıklı yağlara yer vermek gereklidir. Ayrıca serum sodyum değerinin düşük olması da ödeme neden olabilmektedir. Bu nedenle düzenli aralıklarla kan tetkiklerinde serum sodyum değerlerini kontrol etmek gerekmektedir.

2-HAREKET

Fiziksel olarak aktif olmak periferal ödemin baskılanmasında etkilidir.

3-MAYDANOZ

Maydanoz doğal bir diüretiktir bu nedenle; Bol maydanoz tüketmek veya smootielerin içerisine ekleyerek sıvı tüketmek ödemin yok olmasına yardımcı olur.

4-KARAHİNDİBA

Karahindiba da yine bir doğal diüretiktir ve karahindiba çayı tüketmek ödemi rahatlatmaya yardımcıdır.

5-KIRKKİLİT OTU

Pek çok faydası olan kırkkilit otu, ödem atmada da yardımcıdır.

6-ESANSİYEL YAĞLAR

Greyfurt ve rezene yağı ile ödem olan bölgelere yapılan masaj, bu bölgelerdeki ödemin dağıtılmasında etkilidir. Bu yağlar hem anti-inflamatuar hem de doğal diüretiktir.

7-MASAJ

Doğru masaj teknikleri periferal ödemin tedavisinde etkilidir.

8-ÖDEMLİ BÖLGEYİ HAVAYA KALDIRMA

Eller, kollar, bacak ya da ayaklarda biriken ödemler için günde birkaç kez ödemli bölgeyi havaya kaldırmak, o bölgedeki basıncı azaltacak ve rahatlatacaktır.

Merak edilen soru ve cevaplar

Mercimek ödem yapar mı?

Yeşil mercimek bağırsakları çalıştırır mı? Mercimek bağırsakları çalıştırır mı?

Mercimeğin içinde yer alan lifler, sağlıklı bağırsak bakterilerinin gelişmesini ve düzenli bağırsak hareketlerini destekler. Kırmızı mercimek tüketimi sonucunda yemek dışkı ağırlığını artırabilir. Genel bağırsak işlevini de iyileştirebilir.

SİNDİRİM SİSTEMİNE DESTEK OLUR

Lif açısından zengin olan gıdalar sindirim sistemini geliştirmek için benzersizdir. Bu nedenle, yeşil mercimek tüketerek bağırsak hareketlerini optimize ederek sindirime destek olursunuz. Aynı zamanda kabızlık probleminin ortadan kaldırılması için de oldukça faydalıdır.

Gece Yatmadan Önce Ödem Nasıl Atılır? Vücuttan kilolarca ödem atar

Gece yatmadan önce 1 bardak suya,1 adet kuru hurma koyup bekletin. Sabah hem suyu hem hurmayı tüketin.

Her gece yatmadan önce düzenli olarak melisa çayı 1 bardak tüketirseniz, sadece melisa çayı ile değil, aynı zamanda anason, melisa, papatya veya yeşil çay çeşitleri ile de istediğinizi seçerek hem uykuya dalabilir hem de vücudunuzdaki ödemden kurtulabilirsiniz.

Hızlı ödem Söktürücü çay

Nane ile ıhlamur hem metabolizmayı hızlandırır hem de ödem atmanıza yardımcı olur. Ödem attırıcı çay tariflerinden en etkili olanı nane ile ıhlamur çayıdır.

Karın Bölgesindeki Ödem Nasıl Atılır?

Kuşkonmaz, maydanoz, pancar, üzüm, yeşil fasulye, yeşillik, kabak, ananas, pırasa gibi sebzeler ödem atmaya yarayabilir.

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