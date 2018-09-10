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Odatv haber müdürü serbest bırakıldı

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, hakkında çıkarılan yakalama kararı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Mahkemede ifadesini alınan Terkoğlu daha sonra serbest bırakıldı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 20:01
Odatv haber müdürü serbest bırakıldı

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun gözaltı kararının; Beşiktaş Belediyesi’ne dair bir haberden dolayı açılan dava ile ilgili olduğu öğrenildi. Emniyet’teki işlemleri tamamlanan Terkoğlu’nun adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI

Hakkında çıkarılan yakalama kararı gerekçesiyle gözaltına alınan Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, mahkemedeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 20:01
  1. Barış Terkoğlu
  2. Beşiktaş Belediyesi

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