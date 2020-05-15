  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sadakataşı Ramazan’da Suriye’yi unutmadı

Beyazıd-ı Bistami Hazretleri'nden kıssadan hisse

Peygamber efendimizin sahabelerine anlattığı kıssa

Hz. Musa'ya komşu olan kasap

Yunus Emre ve Molla Kasım
için kalan
Aktüel

Ocakta unutulan yemeğin neden olduğu yangında anne ve bebeği dumandan etkilendi

Yeniakit Publisher
2020-05-15 18:50:05 -
Ocakta unutulan yemeğin neden olduğu yangında anne ve bebeği dumandan etkilendi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve bebeği hastaneye kaldırıldı.

Yahyalar Mahallesi Ankara Caddesi'nde bir apartmanın 2'nci katında ocağa konulan yemeğin alev alması sonucu yangın çıktı.

Bu sırada evde bulunan Irak uyruklu kadın yoğun dumanı fark ederek alevlere müdahale etmeye çalıştı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erleri kısa sürede mutfaktaki alevleri söndürürken, dumandan etkilenen anne ve bebeği, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine kaldırıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı