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Gündem Ocak 2023 enflasyon verileri açıklandı!
Gündem

Ocak 2023 enflasyon verileri açıklandı!

Tüketici Fiyat Endeksi ocakta aylık bazda yüzde 6,65, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 4,15 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 57,68, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 86,46 oldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 10:22:00 - 2023-02-03 10:24:37
Ocak 2023 enflasyon verileri açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) OCAK ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta aylık bazda yüzde 6,65, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 4,15 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 57,68, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 86,46 oldu.

Enflasyon yıllık bazda 57,68 olurken, bu rakam son 11 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

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