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Ekonomi obilet.com bu yılın ilk 8 ayında 65 milyon ziyaretçi sınırına yaklaştı
Ekonomi

obilet.com bu yılın ilk 8 ayında 65 milyon ziyaretçi sınırına yaklaştı

obilet.com'un Üst Yöneticisi Yiğit Gürocak: - "Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketleri arasında ikinci kez yer almak, tüm ekip olarak özverili çalışmalarımızı gözle görülür bir hale getirmesi açısından bizler için büyük bir motivasyon kaynağı. Her yıl, artan destinasyonlarımız, ziyaretçi sayımız ve faaliyet alanımızla paralel olarak hızla büyümeye devam ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-11 11:34:39 -
obilet.com bu yılın ilk 8 ayında 65 milyon ziyaretçi sınırına yaklaştı

İSTANBUL (AA) - obilet.com'un Üst Yöneticisi (CEO) Yiğit Gürocak, "2020 yılının ilk 8 ayında 65 milyon ziyaretçi sınırına yaklaştık." ifadelerini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gürocak, her yıl, artan destinasyonların, ziyaretçi sayıları ve faaliyet alanlarıyla paralel olarak hızla büyümeye devam ettiklerini belirtti.

Gürocak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketleri arasında ikinci kez yer almak, tüm ekip olarak özverili çalışmalarımızı gözle görülür bir hale getirmesi açısından bizler için büyük bir motivasyon kaynağı. Her yıl, artan destinasyonlarımız, ziyaretçi sayımız ve faaliyet alanımızla paralel olarak hızla büyümeye devam ediyoruz. Türkiye 100 programında esas alınan 2016-2018 dönemi yıllık büyüme hızımız yüzde 340 olarak gerçekleşti. 2019'da bu tempomuzu devam ettirdik. 2020'de ise, koronavirüs (Kovid-19) salgınının en çok etkilediği sektörlerden biri olan turizm, seyahat ve ulaşım sektöründe faaliyet göstermemize rağmen, küçülmeden yolumuza devam ediyoruz. Nitekim 2020 yılının ilk 8 ayında 65 milyon ziyaretçi sınırına yaklaştık. Kadın ve genç çalışan ağırlıklı ekibimizle, obilet.com olarak, yakaladığımız bu büyüme ivmesini önümüzdeki süreçte de sürdürmeye kararlıyız."

Öte yandan açıklamada verilen bilgilere göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğü, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB ETÜ işbirliğinde gerçekleştirilen Türkiye 100 programının, 2016-2018 dönemindeki satış geliri artış hızı baz alınarak yapılan sıralamasında yüzde 340 büyüme oranıyla obilet.com, 2. yıl üst üste Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen İlk 100 Şirketi arasında yer aldı.

Obilet, geçen yıl da yüzde 170'lik büyüme oranıyla listeye girmeyi başarmıştı.

Dünyaca ünlü internet ölçüm ve analiz şirketi SimilarWeb tarafından açıklanan Temmuz 2020 ziyaretçi istatistiklerine göre obilet.com, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen online bilet satış platformu ve en çok ziyaret edilen seyahat sitesi konumunu devam ettirmekle birlikte, dünyada da en çok ziyaret edilen 20. seyahat sitesi unvanını kazandı.

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