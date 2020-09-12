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Ekonomi Obilet
Ekonomi

Obilet

Obilet’ten bilet nasıl alınır? Obilet bilet aidesi, Obilet müşteri temsilcisi numarası, Obilet.com hakkında merak edilenler…

Yeniakit Publisher
2020-09-12 22:34:00 -
Obilet

Obilet nedir? Obilet.com sitesi seyahatlerinizde otobüs bileti ve uçak bileti temin edeceğiniz online ticaret yapan bir websitesidir. Obilet ile uçak biletlerini yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere dilediğiniz tarihlerde tercih ederek satın alabilirsiniz.

Obilet.com’a nasıl üye olunur?

Obilet.com’a üye olmak son derece kolaydır. Obilet.com’a giriş yaptıktan sonra ana sayfada yer alan ‘’üye ol’’butonuna tıklayın. Ardından çıkan sayfada mevcut facebook hesabınız ile veya bilgilerinizi girerek üye olma seçenekleri sunulur. Dilerseniz özel bilgilerinizi girmeden Facebook hesabınız ile üye olabilirsiniz. Ya da gereken bilgileri doldurarak üyelik işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Obilet.com’a üye olmak ücretli mi?

Obilet.com’a üye olmak ücretsizdir.

Obilet.com’a üye olmadan bilet alabilir miyim?

Evet, Obilet.com’a üye olmadan otobüs ve uçak bileti satın almanız mümkün.

Obilet’ten otobüs bileti nasıl alınır?

Obilet.com ‘da online otobüs bileti satın almak son derece kolaydır. Sayfanın üst bölümlerinde yer alan bilet arama panelinde size uygun güzergahları seçerek bilet arayabilir, tüm firmaları aynı anda listeleyebilirsiniz. Obilet.com’da size uygun olan sefer için koltuk seçiminiz yaptıktan sonra yolcu ve ödeme bilgilerinizi de girerek biletinizi satın alabilirsiniz.

Obilet’ten uçak bileti nasıl alınır?

obilet.com üzerinden sefer ve bilet sorgulaması yaparak, en uygun bileti seçebilir, banka veya kredi kartınızla biletinizi satın alabilirsiniz.

obilet.com üzerinden sefer ve bilet sorgulaması yaparak, otobüs veya uçak ile seyahat edeceğiniz en uygun bileti seçebilir, banka veya kredi kartınızla biletinizi alabilirsiniz.

Obilet müşteri hizmetlerine nasıl ulaşırım?

Obilet müşteri hizmetlerine 0850 532 62 58 numaralı hattan ulaşabilirsiniz.

Obilet.com hakkında detaylı bilgi ve rezervasyon için tıklayın

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