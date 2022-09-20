ÖABT ne demek? KPSS Alan sınavı ne zaman (2022)? KPSS öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta?

2022 yılı KPSS sınavları devam ediyor. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavının tarihi ve saati merak edilirken adaylar, ÖABT sınava giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığını araştırıyor. Peki, KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta? KPSS ÖABT sınava giriş belgesi açıklandı mı? İşte detaylar…

ÖABT Nedir? ÖABT'ye Nasıl Çalışılır?

ÖABT, öğretmen kadrolarına atanmak isteyen adayların girdiği sınavdır. Toplam 75 sorudan oluşan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi, 18 farklı alanda yapılmaktadır. Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenler, ÖABT dışında Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri testine de girmelidir.

KPSS ÖABT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM’den yapılan açıklamada ÖABT sınavı 2 Ekim 2022, Saat: 10.15’te, ÖABT İmam-Hatip Lisesi meslek dersleri alanı sınav saati 14.45’te uygulanacak.

KPSS ÖABT SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

2 Ekim 2022’de uygulanacak ÖABT sınavı giriş belgeleri sınavdan 10 gün önce ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

ÖABT SORU DAĞILIMI VE SINAV SÜRESİ

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) soru dağılımı ve sınav süresi şu şekilde:

Her bir alandan 40 soru sorulurken sınav süresi 50 dakika olarak belirlenir. Tek istisna, İstatistik alanında sınava katılacaklara 60 dakika süre verilmesidir.

ÖABT TESTİ KAÇ SORU KAÇ DAKİKA? Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 75 sorudan oluşmaktadır ve adaylara verilen süre 120 dakikadır.

ÖABT’YE KİMLER GİREBİLECEK?

Tüm adaylar, KPSS’nin Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini cevaplamak zorundadırlar. Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenler, ayrıca Eğitim Bilimleri sınavına ve alanlarına bağlı olarak da ÖABT’ye katılacaklar.

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

2022-KPSS sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir ancak öğretmen adayları için 2022-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır. Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

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