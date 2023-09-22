O ünlü isim meğer herkesi kandırmış! Güya o mesleği yapıyordu! Gerçekte 'Rus ajanı' çıktı

İngiltere’de güzellik uzmanı olarak büyük üne sahip Bulgaristan vatandaşı Vanya Gaberova’nın “Rusya adına ajanlık” yapmakla suçlanması ülkede gündem oldu.

İngiltere’de kapsamlı bir güvenlik soruşturması kapsamında, Bulgaristan vatandaşı üç kişi Rusya için casusluk yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Yıllardır İngiltere’de yaşayan ve çeşitli işlerde çalışan şüphelilerin Rusya adına İngiltere’deki devlet sırlarını ele geçirmeye çalıştığı belirtiliyordu.

Ülkede soruşturma kapsamında daha sonra gözaltına alınan iki isimden birinin de, İngiltere’de yıllardır güzellik uzmanı olarak ün kazanan ve ödüller alan Vanya Gaberova olduğunun ortaya çıkması birçok kişiyi şaşırttı.

Pretty Woman isimli bir güzellik firmasının sahibi olan 29 yaşındaki Gaberova’nın özellikle kirpik bakımı üzerine verdiği eğitimlerle İngiltere, Bulgaristan ve Rusya’da birçok ödül kazandığı ortaya çıktı.

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2020-2023 yılları arasında “düşman devletlerin işine yarayacak gizli bilgiler edinmeye çalışma” suçlamasıyla gözaltına alınan isimler arasında Gaberova’nın yanı sıra Orlin Russev, Bizer Cambazov, Katrin İvanova ve İvan Stoyanov bulunuyor. Şüpheliler gelecek hafta mahkemeye çıkacak.

Sosyal medya hesaplarında sık sık güzellik bilgileri paylaşan Gaberova, hobileri arasına “seyahat, yemek yapmak, alışveriş ve kitap okuma” maddelerini eklemiş. Yaşadığı Acton bölgesinde “yetenekli bir güzellik uzmanı” olarak tanınan Gaberova, elde ettiği hassas bilgileri üyesi olduğu gizli istihbarat ağı aracılığıyla Rusya’ya aktarmakla suçlanıyor.