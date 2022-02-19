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Dünya O ülkeyi suçladılar: Savaş uçağına lazer tuttunuz
Dünya

O ülkeyi suçladılar: Savaş uçağına lazer tuttunuz

Avustralya, Çin'i deniz devriye uçağına lazer tutmakla suçladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 21:07:00 -
O ülkeyi suçladılar: Savaş uçağına lazer tuttunuz

Avustralya, Çin'i Arafura Denizi'nde deniz devriye uçağına lazer tutmakla suçladı.

BBC’nin haberine göre, Avustralya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin donanmasına ait bir geminin, 17 Şubat’ta savaş uçağına "askeri düzeyde" lazer tuttuğu belirtildi.

Bu tür uygulamaların insan hayatını tehlikeye atma potansiyeli olduğu vurgulanan açıklamada, profesyonel ve güvenli olmayan askeri eylemler şiddetle kınandı.

Açıklamada, denizaltı tespiti için silah sistemleri ve sensörlerle donatılmış deniz devriye uçağı "Boeing P-8A Poseidon"un hedef alındığı kaydedildi.

Diğer yandan, Çinli yetkililerden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Avustralya yerel basını, daha önce Çin tarafından benzer lazer tutma olaylarının gerçekleştirildiğini ifade etmişti.

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