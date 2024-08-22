  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Süper Lig’de değil bakın nerede! Ali Koç Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı

Araç sahiplerine güzel haber! İndirim geliyor

Enerji bağımsızlığına doğru adım adım: Petrol ve doğal gazda yeni rekor!

Eskiden söyleselerdi kimse inanmazdı! Türkiye Japonya’ya bile satmaya başladı

Hiç şaşırtmadı! Millete geri zekalı diyen kadına kol kanat gerdiler… CHP, Sözcü ve Cumhuriyet yine küfürbazın arkasında

Fenerbahçe'de yeni orta saha belli oldu! Ali Koç 20 milyon euroluk yıldızı özel jetiyle getiriyor

Yabancı heyet Türkiye'yi öve öve bitiremedi: Etkileyici

Gabar’da çıkan orada neden çıkmasın! Bir ilimizde daha petrol heyecanı

Böyle olur CHP’nin kaçak yapıyla mücadelesi! Boğazda ormanı kaldır villayı daldır

Erkek koğuşuna travesti rezaleti! Tokat T tipi cezaevinde Sivas mazlumuna psikolojik işkence
Dünya O ülkeyi sel vurdu: 5 ölü
Dünya

O ülkeyi sel vurdu: 5 ölü

Yeniakit Publisher
2024-08-22 14:58:00 -
O ülkeyi sel vurdu: 5 ölü

Tayland'ın kuzey bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen selde 5 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan felaketten 541 köy ve 12 bin 777 ailenin etkilendiği bildirildi.

Güney Asya ülkesi Tayland’ın özellikle kuzey eyaletlerinde haftalardır etkisini artıran muson yağışları birçok nehrin taşmasına neden oldu, yüzlerce köyde sel felaketi yaşandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sel nedeniyle en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı belirtildi. Tayland Afet Önleme Dairesi Başkanlığı (DDPM) tarafından yapılan açıklamada, su taşkınlarından toplam 7 eyalette 541 köy ve 12 bin 777 ailenin etkilendiği belirtilirken, yağışların ay sonuna kadar devam edeceği bildirildi.
Tayland ordusu ile polis birimlerinin de yardım ve arama kurtarma çalışmalarına katıldığı Chiang Rai, Lampang, Phayao, Nan, Phrae, Petchabun, Udon Thani eyaletlerinde birçok köye karayolu ulaşımı kapanırken, yardımlar botlar ve helikopterler aracılığıyla yapılıyor.

Başbakandan destek mesajı

Tayland’ın yeni Başbakanı Paetongtarn Shinawatra bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "Kuzey eyaletlerinde yaşanan sel felaketi haberlerini yakından takip ediyorum. Bölge halkının acısını hafifletmek için acilen su tahliyesi ve hasar onarımı planlaması için gerekli tüm birimlerle iletişim içindeyiz. Bu süreçte ellerinden gelenin en iyisini yapan tüm yardım kurumlarına ve felaketten etkilenen ailelere sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Tayland Dışişleri Bakanı istifa etti!
Tayland Dışişleri Bakanı istifa etti!

Dünya

Tayland Dışişleri Bakanı istifa etti!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Honda, Tayland'daki üretimini yüzde 50'den fazla düşürecek
Honda, Tayland'daki üretimini yüzde 50'den fazla düşürecek

Gündem

Honda, Tayland'daki üretimini yüzde 50'den fazla düşürecek

ABD, Rusların son kararını duyurdu: Türkiye'yi bırakıp Tayland'dan almaya başladılar
ABD, Rusların son kararını duyurdu: Türkiye'yi bırakıp Tayland'dan almaya başladılar

Ekonomi

ABD, Rusların son kararını duyurdu: Türkiye'yi bırakıp Tayland'dan almaya başladılar

Güney Kore ve Tayland’dan askeri işbirliği! T-50 uçakları için imzalar atıldı
Güney Kore ve Tayland’dan askeri işbirliği! T-50 uçakları için imzalar atıldı

Teknoloji

Güney Kore ve Tayland’dan askeri işbirliği! T-50 uçakları için imzalar atıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23