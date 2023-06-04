O ülkenin Bakanından Çin hakkında olay itiraf: Hint-Pasifik bölgesinin altını çizdi, işaret etti! Sürpriz açıklama geldi

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Singapur'da düzenlenen Asya-Pasifik bölgesinin en önemli güvenlik forumu Shangri-La Diyaloğu'nda, bölgenin ekonomik fırsatlarını vurguladı ve Çin'in bölgedeki rolüne dikkat çekti. Wallace, askeri yöntemlerin öncelikli olarak tercih edilmediğini ve uluslararası hukuku desteklemenin önemini dile getirdi. Ayrıca, Shangri-La Diyaloğu'na 40'ı aşkın ülkeden hükümet yetkilisi, savunma bakanları, askeri yetkililer ve güvenlik uzmanlarının katıldığı belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Hint-Pasifik bölgesinin ekonomik önemine işaret etti. Wallace, Singapur'da düzenlenen Asya-Pasifik bölgesinin en önemli güvenlik forumu Shangri-La Diyaloğu'nda, "İstikrarlı ve Dengeli bir Asya-Pasifik İnşa Etme" başlıklı oturumda konuştu. İngiltere'nin bölgeye toplam ihracatının geçen yıl 127 milyar avroya ulaştığını belirten Wallace bölgenin herkes için muazzam bir ekonomik fırsat sunduğuna dikkati çekti.

Wallace, Çin'in bölge için önemli bir aktör olduğunun altını çizerek küresel ısınma, gıda güvenliği ve enerji gibi sorunların Çin'le etkileşim kurmadan çözülemeyeceğinin altını çizdi.

İngiltere Savunma Bakanı, Çin'in yasa dışı balıkçılık ve karasularda gerginlik gibi sorunlara yol açtığını ifade etti. Hint-Pasifik'te denge ve istikrarın sağlanmasında askeri yöntemlerin öncelikli olarak tercih edilmediğini işaret eden Wallace, uluslararası hukuku desteklemenin ve ortak standartların teşvikinin önemini dile getirdi. Wallace, Avrupa'nın dikkatini Ukrayna- Rusya Savaşı'na çevirdiğini dile getirerek savaşın Avrupa-Atlantik güvenlik mimarisinin yeniden gözden geçirilmesine sebep olduğunu, daha fazla ülkenin NATO üyeliğiyle kolektif güvenlik arayışına girdiğini kaydetti. Bakan Wallace, "Ukrayna'nın işgali, liderlerin insan hayatı, ulusal egemenliği ve kurallara dayalı uluslararası sistemi hiçe saydığı korkunç bedellerin trajik zihniyeti.

Putin'in Ukrayna'yı işgali, egemenliği ayaklar altına alması, masum sivillere gaddarca davranması, kurallara aldırış etmemesinin ve bu fikrin doğru olduğuna inanmasının sonucudur." diye konuştu."Kanun önünde hepimiz eşitiz" mesajı Ülkeler arası çekişmelerin "korku ve kayırma" olmadan çözülmesi gerektiğini söyleyen Wallace, coğrafya ve aktörler fark etmeksizin "Kanun önünde hepimiz eşitiz." mesajını verdi.Wallace, İngiltere'nin ülkelerin münhasır ekonomik bölgelerindeki haklarını korumanın önemine güçlü biçimde inandığını ifade ederek Birleşmiş Milletler'in (BM) devamlılığının da önemine vurgu yaptı.

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Evrensel müşterek değerleri kısıtlama girişimlerinin, küresel ticarete zarar verdiğini dile getiren Wallace, bu kısıtlamaların uluslararası sisteme bir "saldırı" anlamına geldiğini kaydetti. Wallace, tüm tarafların 1982 tarihli BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne (UNCLOS) olabildiğince bağlı kalması gerektiğine dikkati çekerek yükümlülüğü olan güçlerin uluslararası hukuku koruma sorumluluğu bulunduğunun altını çizdi.

Denge ve istikrarı koruma yolunun serbest ticareti desteklemek olduğuna işaret eden Wallace, İngiltere'nin serbest ticareti her zaman desteklediğini ve rekabete ne kadar açık olursa sermaye akışının da o kadar sağlanabileceğini kaydetti. Shangri-La DiyaloğuMerkezi Londra'da bulunan Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünce (IISS) düzenlenen Shangri-La Diyaloğu yarın sona erecek. Bu yıl 20'ncisi gerçekleştirilen ve Asya-Pasifik bölgesinde jeopolitik rekabet ve savunma dinamiklerinin yeniden şekillendiği döneme denk gelen foruma, Asya-Pasifik, Avrupa, Kuzey Amerika ve Orta Doğu'dan 40'ı aşkın ülkeden hükümet yetkilisi, savunma bakanları, askeri yetkililer ve güvenlik uzmanları katılıyor.