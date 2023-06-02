Avrupa ülkesi Almanya'nın tercihi: Tatil için en avantajlı ikinci kilit ülke! Türkiye'nin...

Birçok Avrupa ülkesi, Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle savunma harcamalarını artırma yoluna gitti.

Destatis'e göre tatil için gidilecek en avantajlı iki ülkeden biri Türkiye diğeri Arnavutluk. Türkiye’ye gidenler yüzde 56 daha az masraf yapıyor.

Almanya Federal İstatistik Bürosu (Destatis) tatil yapılabilecek ülkeleri konaklama ve günlük giderler açısından kıyasladığı çalışmasını yayınladı. Buna göre, bir Alman turist için en avantajlı iki ülke; Arnavutluk ve Türkiye.

Destatis çalışmasında pandemiden bu yana vatandaşların tatil için daha çok kendi ülkelerini tercih ettiği belirtildi. Ancak Mart ayında Güney ve Doğu Avrupa'daki seçilen tatil ülkeleri arasında fiyat seviyesi en yüksek olan İtalya’da bile masrafların Almanya'dakinden yüzde 5 daha ucuz olduğu aktarıldı.

Destatis; enerji ve gıda fiyatlarının artmasının birçok vatandaşın tatil bütçesini kısması anlamına geldiğini belirtilirken, tatil için seçilen tüm ülkeler arasında Almanya’ya göre yüzde 56 daha ucuz olan Türkiye ve Arnavutluk’un dikkat çektiğini vurguladı.

İstatistik Bürosu’nun verilerine göre Güney ve Doğu Avrupa'daki seçilen tatil ülkeleri arasında Karadağ ve Romanya yemeğe çıkmak veya konaklamak açısından Almanya’ya göre yaklaşık yüzde 46, Portekiz ve Malta’da yüzde 28, Yunanistan’da yüzde 21 ve İspanya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nde ise yüzde 18 daha ucuz.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Açıklanan verilere göre Almanya'nın kuzeyindeki bazı komşu ülkelerde tatil yapmak isteyen vatandaşlar, Almanya'ya göre daha fazla masraf yapmak zorunda kalıyor. Örneğin İsviçre'de otel ve restoran ziyaretleri Almanya'ya göre yüzde 61, diğer popüler tatil ülkelerinden Danimarka ve Norveç’te ise yüzde 40'ın üzerinde daha pahalı.

İrlanda'ya gidenler ise yüzde 21 daha fazla ödeme yapmak zorunda. Mart ayında popüler tatil ülkesi olan Fransa'ya gidenler bile yüzde 8 daha fazla masraf yapmak zorunda kaldı.

Söz konusu çalışma, cebinde 1000 eurosu olan bir Alman turistin, aynı parayla diğer ülkelerde yapabileceği tatilin fiyat açısından karşılaştırmasını içeriyor.