O ülkeden sıkı karantina kararı
Küba'nın başkenti Havana'da, koronavirüsün yayılmasına karşı 15 Eylül'e kadar sıkı karantina önlemleri alındı.
Küba'nın başkenti Havana'da koronavirüsün artması üzerine önlem alan hükümet, 15 Eylül'e kadar Havana genelinde sıkı karantina kararı aldı. Havana'da tüm ticari faaliyetler kısıtlandırılırken özel araçlar 05.00-19.00 saatlerinde trafiğe çıkacak.
Başkent Havana'da uygulanacak mesai saatleri de hafta içi 09.00- 16.00, pazar günleri ise 09.00-13.30 olarak açıklandı.
Giriş çıkışların denetleneceği başkentte sadece gıda ve hijyen alışverişine izin verilecek.
12 milyon civarı bir nüfusa sahip olan Küba'da 95 kişinin ölümüne neden olan koronavirüs şu ana kadar 4 bin 65 vaka tespit edildi.