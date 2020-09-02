  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya O ülkeden sıkı karantina kararı
Dünya

O ülkeden sıkı karantina kararı

Küba'nın başkenti Havana'da, koronavirüsün yayılmasına karşı 15 Eylül'e kadar sıkı karantina önlemleri alındı.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 02:17:00 -
O ülkeden sıkı karantina kararı

Küba'nın başkenti Havana'da koronavirüsün artması üzerine önlem alan hükümet, 15 Eylül'e kadar Havana genelinde sıkı karantina kararı aldı. Havana'da tüm ticari faaliyetler kısıtlandırılırken özel araçlar 05.00-19.00 saatlerinde trafiğe çıkacak.

Başkent Havana'da uygulanacak mesai saatleri de hafta içi 09.00- 16.00, pazar günleri ise 09.00-13.30 olarak açıklandı.

Giriş çıkışların denetleneceği başkentte sadece gıda ve hijyen alışverişine izin verilecek.

12 milyon civarı bir nüfusa sahip olan Küba'da 95 kişinin ölümüne neden olan koronavirüs şu ana kadar 4 bin 65 vaka tespit edildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah tehdit: Sonun Kaddafi gibi olur
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah tehdit: Sonun Kaddafi gibi olur

Haddini aşan İsrail basını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin iç meselelerine odaklanması gerektiği aksi halde sonunun Muamme..
Gündeme bomba gibi düşen ‘Evli kadın’ iddiası! Barış Atay’a atılan dayağın arkasından bakın ne çıktı
Gündem

Gündeme bomba gibi düşen ‘Evli kadın’ iddiası! Barış Atay’a atılan dayağın arkasından bakın ne çıktı

DHKP-C sevici Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay’a yapılan saldırıya ilişkin çarpıcı iddia ortaya atıldı. Atay’ın sald..
Fransa'dan küstah hamle! Türkiye'ye karşı en büyük silahlarını gönderiyorlar
Dünya

Fransa'dan küstah hamle! Türkiye'ye karşı en büyük silahlarını gönderiyorlar

Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a yardım için bölgede bulunan Fransa, Türkiye karşıtı yeni bir hamleye imza atarak Akdeniz'e Charles de Gaulle is..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı