O ülkeden sıkı karantina kararı

Küba'nın başkenti Havana'da koronavirüsün artması üzerine önlem alan hükümet, 15 Eylül'e kadar Havana genelinde sıkı karantina kararı aldı. Havana'da tüm ticari faaliyetler kısıtlandırılırken özel araçlar 05.00-19.00 saatlerinde trafiğe çıkacak.

Başkent Havana'da uygulanacak mesai saatleri de hafta içi 09.00- 16.00, pazar günleri ise 09.00-13.30 olarak açıklandı.

Giriş çıkışların denetleneceği başkentte sadece gıda ve hijyen alışverişine izin verilecek.

12 milyon civarı bir nüfusa sahip olan Küba'da 95 kişinin ölümüne neden olan koronavirüs şu ana kadar 4 bin 65 vaka tespit edildi.