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Dünya O ülkeden NATO'ya açık çek! 'Topraklarımızda kalıcı üs inşa edebilirsiniz'
Dünya

O ülkeden NATO'ya açık çek! 'Topraklarımızda kalıcı üs inşa edebilirsiniz'

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki dün yaptığı açıklamada, Varşova'nın ABD liderliğindeki NATO bloğunun "piyade birimlerini" barındıracak kalıcı askeri tesisler inşa etmeye hazır olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 10:44:00 -
O ülkeden NATO'ya açık çek! 'Topraklarımızda kalıcı üs inşa edebilirsiniz'

Başbakan, Ukrayna'da devam eden Rus saldırısının ortasında Doğu Avrupa'da daha fazla NATO askeri yığınağı çağrısında bulundu.

Morawiecki, “NATO'nun doğu kanadındaki ülkelerde kalıcı müttefik üsleri inşa edilmelidir. Polonya, hafif piyade birimlerinin kalıcı olarak konuşlandırılması için sağlanacak bu tür üsleri inşa etmeye hazır” dedi.

Rusya'yı “caydırmanın” tek yolunun NATO'nun askeri yığınağına devam etmek olduğunu söyleyen Başbakan, Ukrayna'ya da askeri yardımın artırılması çağrısında bulundu.

Varşova, devam eden ihtilafta Kiev'in en aktif muharebe tedarikçileri arasında yer aldı ve Ukrayna birlikleri için eski Sovyet yapımı tanklar ve diğer donanımlar gönderdi.

Morawiecki, “Rusya ancak bizim birlik ve askeri yeteneklerimiz ve sert yaptırımlarımızla caydırılabilir; Putin'le telefon görüşmeleri ve konuşmalarla değil, Ukrayna'ya askeri yardımla ve NATO'nun doğu kanadını güçlendirerek" dedi.

Kaynak: TRT Haber

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