  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Müjdeli haber geldi! Tüm Türkiye'de etkili olacak!

Altın fiyatları psikolojik direnci de kırdı İşte kimsenin bilmediği yükseliş nedenleri…

Yeniden Refah Genel Başkan Yardımcısı Aydal: Fatih Erbakan'ın katıldığı bir toplantı sonrası her şey değişti

Cem Uzan ve Hakan Uzan'ın adaylığı reddedildi! YSK'dan Erbakan açıklaması

Şok sözler! "Tayyip Erdoğan ile Doğu Perinçek'in mezarı..."

Ahmet Hakan'dan olay "Fatih Erbakan" iddiası! Resmen yer yerinden oynayacak

Geçen sene 5.6 milyar dolarlık ihracat yapmıştı! O Türk şirketi Avrupa ülkesine satıldı

HDP'li Sırrı Süreyya Önder CHP etkinliğinde Türk milletine hakaret etti: ‘Ermeni, Kürt düşmanı tecavüzcü, erkek egemen'

Yeniden Refah neden Cumhur İttifakı'na katılmadı! Ve bomba iddia geldi

Yalan da sizde, dolan da sizde istifa etmeme de sizde!
Yerel O ülkeden depremzedelere 200 ton hurma
Yerel

O ülkeden depremzedelere 200 ton hurma

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), ramazan ayı dolayısıyla depremzedelere gönderdiği 200 ton hurmanın yüklendiği tırlar, afetten etkilenen 11 ile gitmek üzere Gaziantep'ten yola çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-03-21 15:48:00 -
O ülkeden depremzedelere 200 ton hurma

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), ramazan ayı dolayısıyla depremzedelere gönderdiği 200 ton hurmanın yüklendiği tırlar, afetten etkilenen 11 ile gitmek üzere Gaziantep'ten yola çıktı.

Uçakla getirilen 200 ton hurma, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki depoya götürüldü. Buradan tırlara yüklenen hurmalar, depremden etkilenen 11 ildeki depremzedelere gönderildi.

Depodan tırları uğurlayan BAE'nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, gazetecilere, Türkiye'ye "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Ramazan ayı dolayısıyla depremden etkilenen 11 ilin valisiyle iletişime geçtiklerini belirten Sani ez-Zahiri, "Birleşik Arap Emirlikleri Devleti olarak her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındayız, her zaman beraberiz." dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23