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Ekonomi O ülkeden büyük sürpriz! Türkiye'nin borçlarını silme kararı aldılar
Ekonomi

O ülkeden büyük sürpriz! Türkiye'nin borçlarını silme kararı aldılar

Yeniakit Publisher
2024-05-30 08:15:00 - 2024-05-30 08:20:58
O ülkeden büyük sürpriz! Türkiye'nin borçlarını silme kararı aldılar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'ye jest yaparak kredi borçlarını silme kararı aldı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna yaptırımlarına uymaması nedeniyle Türkiye'nin kredi borcundan kalan cezayı sildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin Batı yaptırımları nedeniyle ödeyemediği kredi borcuna faiz uygulanmamasını öngören protokolü onayladı. Bu adım, Türkiye'nin Ukrayna yaptırımlarına katılmaması dolayısıyla bir jest olarak değerlendiriliyor.

Borcun Detayları ve Faiz İndirimi

Kredi Anlaşması: Türkiye, 2017 yılında Rusya'dan 726 milyon dolar ihracat kredisi aldı. Bu kredinin 111 milyon dolarlık kısmı, Batı'nın yaptırımları nedeniyle ödenemedi.

Faiz Silinmesi: Eylül 2023'te Türkiye, borcun tamamını geri ödemiş olmasına rağmen anlaşma gereği 17 milyon dolarlık bir ceza borcu bulunuyordu. Rusya parlamentosu Duma, bu cezanın silinmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.

Açıklamalar: Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Aleksey Sazonov, Türkiye'nin yaptırımlar nedeniyle ödemelerde zorlandığını ve bu durumun kontrolü dışındaki nedenlerden kaynaklandığını belirtti.
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Kararın Nedenleri ve Sonuçları

Dostluk ve İşbirliği: Rus vekil Vyaçeslav Nikonov, ceza tutarının ikili ticaret hacmiyle kıyaslanamayacak kadar düşük olduğunu ve bu kararın dostluk ve ekonomik iş birliğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Yaptırımlara Katılmama: Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri harekat sonrası Batı'nın uyguladığı geniş kapsamlı yaptırımlara katılmamıştı. Ankara, Moskova ile ilişkilerini bu süreçten etkilenmemesi için yoğun çaba göstermişti.

Politika ve Ekonomi Üzerindeki Etkiler

Bu adım, Türkiye-Rusya ilişkilerinin güçlenmesine yönelik bir jest olarak değerlendiriliyor. Aynı zamanda, Türkiye'nin Batı yaptırımlarına uymama politikasının bir sonucu olarak ortaya çıkan bu durum, iki ülke arasındaki ekonomik ve politik işbirliğinin devam ettiğini gösteriyor. Bu tür adımlar, gelecekteki ticari ve diplomatik ilişkilerin nasıl şekilleneceğine dair önemli ipuçları veriyor.

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Yorumlar

Tandem

İşte büyüklük budur. Borcunu ödemeyip sildirebilmektir.

Emir Timur

Birbirimize jestler yapmalıyız Putin gardasim değil mi ? Şu vize olayını da çözelim ticaret turizm enerji beraber güzel işler yaparız hatta savunma sanayii şu nükleer silah teknikojisi ortak üretim füze işi olur mu olur
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