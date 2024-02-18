  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya O ülkeden bir ilk: Dikkat çeken ilginç, ahşap uydu için iş başında! Yine çok konuşulacak haberi duyurdu
Dünya

O ülkeden bir ilk: Dikkat çeken ilginç, ahşap uydu için iş başında! Yine çok konuşulacak haberi duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-02-18 11:33:00 - 2024-02-18 11:57:08
O ülkeden bir ilk: Dikkat çeken ilginç, ahşap uydu için iş başında! Yine çok konuşulacak haberi duyurdu

Japonya, uzay kirliliğiyle mücadele için dünyanın ilk ahşap uydusunu fırlatacak. Japon bilim insanları için yeni umut: Ahşap uydu! Bu yaz yörüngeye girecek olan çevre dostu uydu, zararlı alüminyum parçacıklarıyla mücadele etmek için oluşturuldu.

Japon bilim insanları, uzay kirliliğiyle mücadele etmek için keresteden yapılmış küçük bir uyduyu deneyeceğini duyurdu.

Uydu, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapılan deneylerde özellikle sağlam ve çatlamaya karşı dayanıklı olduğu tespit edilen manolya ağacından inşa edildi. Bu yaz bir ABD roketiyle uzaya fırlatılması için planların tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.

Ahşap uydu, Kyoto Üniversitesi'ndeki araştırmacılar ve Sumitomo Forestry tomrukçuluk şirketi tarafından, ahşap gibi biyolojik olarak parçalanabilen malzemelerin şu anda tüm uyduların inşa edildiği metallere çevre dostu alternatifler olarak kullanılıp kullanılamayacağını test etmek amacıyla inşa edildi.

Kyoto Üniversitesi'nden Japon astronot ve havacılık mühendisi Takao Doi şu uyarıda bulundu: "Dünya atmosferine yeniden giren tüm uydular yanarak küçük alümina parçacıkları oluşturur ve bu parçacıklar uzun yıllar boyunca atmosferin üst katmanlarında yüzer. Sonunda, Dünya'nın çevresini etkileyecektir."

Sorunun üstesinden gelmek için Kyoto araştırmacıları, uzaya fırlatma ve Dünya yörüngesinde uzun uçuşların zorluklarına ne kadar dayanabileceklerini belirlemek amacıyla ahşap türlerini değerlendirmek üzere bir proje başlattılar. İlk testler uzaydaki koşulların yeniden yaratıldığı laboratuvarlarda gerçekleştirildi ve ahşap örneklerinin kütlelerinde ölçülebilir bir değişiklik olmadığı, çürüme ya da hasar belirtisi göstermediği tespit edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Proje başkanı Koji Murata, "Ahşabın bu koşullara dayanma kabiliyeti bizi hayrete düşürdü" dedi.

Bu testlerden sonra numuneler ISS'ye gönderildi ve burada Dünya'ya geri getirilmeden önce neredeyse bir yıl boyunca maruz kalma denemelerine tabi tutuldular. Yine çok az hasar belirtisi gösterdiler; Murata bu durumu uzayda ahşabın yanmasına neden olabilecek oksijen ve çürümesine neden olacak canlıların bulunmamasına bağladıklarını söyledi.

ABD yönetiminden İsrail'e destek: Milyon dolar değerinde bomba gönderme planı! İş birliği görüşmeleri
ABD yönetiminden İsrail'e destek: Milyon dolar değerinde bomba gönderme planı! İş birliği görüşmeleri

Dünya

ABD yönetiminden İsrail'e destek: Milyon dolar değerinde bomba gönderme planı! İş birliği görüşmeleri

Otomobil satın almak için rehber! Nelere dikkat edilmeli? Kritik bilgiler
Otomobil satın almak için rehber! Nelere dikkat edilmeli? Kritik bilgiler

Otomotiv

Otomobil satın almak için rehber! Nelere dikkat edilmeli? Kritik bilgiler

ABD'de haksız yere 6 yıl hapis yattı! O isme: bakın ne kadar tazminat ödenecek! Rakam belli oldu
ABD'de haksız yere 6 yıl hapis yattı! O isme: bakın ne kadar tazminat ödenecek! Rakam belli oldu

Aktüel

ABD'de haksız yere 6 yıl hapis yattı! O isme: bakın ne kadar tazminat ödenecek! Rakam belli oldu

AB ülkelerinde elektrikli araçların satışına ilişkin verileri sıralandı: pazar payı dizeli geçti
AB ülkelerinde elektrikli araçların satışına ilişkin verileri sıralandı: pazar payı dizeli geçti

Otomotiv

AB ülkelerinde elektrikli araçların satışına ilişkin verileri sıralandı: pazar payı dizeli geçti

OnePlus 12R sahipleri, şirket düğmeye bastı: eleştiri sonrası karar çıkarıldı! Para iadesi yapılacak
OnePlus 12R sahipleri, şirket düğmeye bastı: eleştiri sonrası karar çıkarıldı! Para iadesi yapılacak

Teknoloji

OnePlus 12R sahipleri, şirket düğmeye bastı: eleştiri sonrası karar çıkarıldı! Para iadesi yapılacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Sapik siyonist Soykirima destek geren, nukleer santral atik sularini okyanusa bosaltan, yunuskari katleden japonya sahtekar cevrecidir....al

.........
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23