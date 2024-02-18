O ülkeden bir ilk: Dikkat çeken ilginç, ahşap uydu için iş başında! Yine çok konuşulacak haberi duyurdu

Japon bilim insanları, uzay kirliliğiyle mücadele etmek için keresteden yapılmış küçük bir uyduyu deneyeceğini duyurdu.

Uydu, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapılan deneylerde özellikle sağlam ve çatlamaya karşı dayanıklı olduğu tespit edilen manolya ağacından inşa edildi. Bu yaz bir ABD roketiyle uzaya fırlatılması için planların tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.

Ahşap uydu, Kyoto Üniversitesi'ndeki araştırmacılar ve Sumitomo Forestry tomrukçuluk şirketi tarafından, ahşap gibi biyolojik olarak parçalanabilen malzemelerin şu anda tüm uyduların inşa edildiği metallere çevre dostu alternatifler olarak kullanılıp kullanılamayacağını test etmek amacıyla inşa edildi.

Kyoto Üniversitesi'nden Japon astronot ve havacılık mühendisi Takao Doi şu uyarıda bulundu: "Dünya atmosferine yeniden giren tüm uydular yanarak küçük alümina parçacıkları oluşturur ve bu parçacıklar uzun yıllar boyunca atmosferin üst katmanlarında yüzer. Sonunda, Dünya'nın çevresini etkileyecektir."

Sorunun üstesinden gelmek için Kyoto araştırmacıları, uzaya fırlatma ve Dünya yörüngesinde uzun uçuşların zorluklarına ne kadar dayanabileceklerini belirlemek amacıyla ahşap türlerini değerlendirmek üzere bir proje başlattılar. İlk testler uzaydaki koşulların yeniden yaratıldığı laboratuvarlarda gerçekleştirildi ve ahşap örneklerinin kütlelerinde ölçülebilir bir değişiklik olmadığı, çürüme ya da hasar belirtisi göstermediği tespit edildi.

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Proje başkanı Koji Murata, "Ahşabın bu koşullara dayanma kabiliyeti bizi hayrete düşürdü" dedi.

Bu testlerden sonra numuneler ISS'ye gönderildi ve burada Dünya'ya geri getirilmeden önce neredeyse bir yıl boyunca maruz kalma denemelerine tabi tutuldular. Yine çok az hasar belirtisi gösterdiler; Murata bu durumu uzayda ahşabın yanmasına neden olabilecek oksijen ve çürümesine neden olacak canlıların bulunmamasına bağladıklarını söyledi.