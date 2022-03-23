O ülkedeki üretimini durdurdu!

Slovak medyasında yer alan haberlere göre, Avrupa'nın en büyük araç üretim tesislerinden biri olan Volkswagen Bratislava, Ukrayna'dan parça tedarikinde yaşanan kesintiler ve diğer sorunlar nedeniyle üretimi askıya aldı.

Şirket sözcüsü Lucia Kovarovič Makayová'nın aktardığına göre, uzun süreli yarı iletken bileşenlerin eksikliği ve Ukrayna'dan bazı parçaların tedarikinin kısmen kesintiye uğraması nedeniyle Pazartesi günü tüm alanlarda üretim iki gün süreyle durduruldu.

TASR, şirketin koronavirüs pandemisinin neden olduğu yarı iletken bileşenlerin kıtlığından etkilendiğini ve geçen yıl birkaç kez üretimi durdurmaya zorladığını ve diğer Slovak otomobil üreticilerinin de benzer sorunlar yaşadığını söyledi.

Volkswagen Bratislava fabrikası ve Slovakya'daki iki küçük lokasyonda yaklaşık 12 bin kişi çalışıyor ve şu anda VW Touareg, Porsche Cayenne, AUDI Q7 ve Q8'in yanı sıra VW Up, Seat Mii ve Skoda Citigo'yu üretiyor.

Geçen hafta, BMW ve Volkswagen, Ukrayna'dan düşük maliyetli parça tedarikindeki kesintiler nedeniyle Avrupa'daki bazı fabrikalarında üretimi durdurmuştu.