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Dünya O ülkede tren kazası: 61 ölü, 52 yaralı
Dünya

O ülkede tren kazası: 61 ölü, 52 yaralı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde raydan çıkan tren kaza yaptı. Meydana gelen tren kazasında 61 kişi hayatını kaybederken 52 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 23:23:00 -
O ülkede tren kazası: 61 ölü, 52 yaralı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde meydana gelen tren kazasında 61 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi de yaralandı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Lomani eyaletindeki Mwene-Ditu şehrinden Katanga eyaletinin başkenti olan Lubumbashi'ye gitmekte olan tren raydan çıkarak kaza yaptı. Ulusal Kongo Demiryolları Derneği'nin (SNCC) Altyapı Direktörü Marc Manyonga Ndambo, "Meydana gelen tren kazasında şuanda 61 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı" dedi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Meydana gelen kazada kurtarma çalışmalarının ardından yetkililer, yaralıların hastanelere kaldırıldığını bildirirken, Ulusal Demiryolu Şirketi (SNCC) yetkilileri ise yolcuların yük trenine yasadışı bir şekilde bindiğini belirtti.

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