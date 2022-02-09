O ülkede seçim merkezine roketli saldırı: Ölüler var
Somali'de seçim merkezine düzenlenen roketli saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
Somali'de seçim merkezine düzenlenen roketli saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Somali'nin Güney Batı eyaletindeki meclis seçimleri sırasında düzenlenen saldırıda 8 kişi yaralandı.
Seçim merkezine düzenlenen roket saldırısında en az 4 kişi hayatını kaybederken ölenlerden birinin polis olduğu bildirildi.
Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.