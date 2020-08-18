O ülkede Rusya'yı şoke eden saldırı! Rus tümgeneral öldürüldü
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Suriye'de gerçekleşen patlamada, 1 Rus tümgeneralin öldüğü, 3 Rus askerin ise yaralandığı bildirildi.
Rusya güdümündeki Beşşar Esed rejiminin yüzbinlerce insanı katlettiği Suriye'de Rus askerlere saldırı düzenlendi.
İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'ın son dakika geçtiği habere göre; Rusya Savunma Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; Suriye'nin Deyrizor ilinden dönen Rus konvoyunun geçtiği yolun kenarında el yapımı patlayıcının infilak ettiği kaydedildi.
3 Rus askeri uzmanın yaralandığına ilişkin bilginin de paylaşıldığı açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı.
"Tümgeneral rütbesinde 1 askeri uzman, aldığı ağır yaralar nedeniyle hayatını kaybetti."