O ülkede patlama! İlaç fabrikası alev aldı onlarca ölü ve yaralı var
Hindistan’da ilaç fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.
Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaletinde yer alan özel bir şirket olan Escientia'ya ait bir ilaç fabrikasında patlama meydana geldi. Yetkililer, patlamada ilk belirlemelere göre, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin de yaralandığını aktardı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edilirken, patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.
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