  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya O ülkede patlama! İlaç fabrikası alev aldı onlarca ölü ve yaralı var
Dünya

O ülkede patlama! İlaç fabrikası alev aldı onlarca ölü ve yaralı var

Yeniakit Publisher
2024-08-21 18:05:00 -
O ülkede patlama! İlaç fabrikası alev aldı onlarca ölü ve yaralı var

Hindistan’da ilaç fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaletinde yer alan özel bir şirket olan Escientia'ya ait bir ilaç fabrikasında patlama meydana geldi. Yetkililer, patlamada ilk belirlemelere göre, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin de yaralandığını aktardı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edilirken, patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Hindistan Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu
Hindistan Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu

Dünya

Hindistan Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu

Hindistan "Türk SİHA'larını vuracağız" diyordu! Kendileri yapamadı, füze verip o ülkeye yaptıracaklar
Hindistan "Türk SİHA'larını vuracağız" diyordu! Kendileri yapamadı, füze verip o ülkeye yaptıracaklar

Teknoloji
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hindistan "Türk SİHA'larını vuracağız" diyordu! Kendileri yapamadı, füze verip o ülkeye yaptıracaklar

Türkiye'yi tehdit ediyorlardı! Türk füzeleri Hindistan sınırına konuşlandırıldı, saldırı pozisyonuna geçildi
Türkiye'yi tehdit ediyorlardı! Türk füzeleri Hindistan sınırına konuşlandırıldı, saldırı pozisyonuna geçildi

Gündem

Türkiye'yi tehdit ediyorlardı! Türk füzeleri Hindistan sınırına konuşlandırıldı, saldırı pozisyonuna geçildi

Hilafet olmayınca zulüm her yerde: Hindistan'da çadırlarda uyuyan Müslümanların çadırları yakıldı!
Hilafet olmayınca zulüm her yerde: Hindistan'da çadırlarda uyuyan Müslümanların çadırları yakıldı!

Dünya

Hilafet olmayınca zulüm her yerde: Hindistan'da çadırlarda uyuyan Müslümanların çadırları yakıldı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23