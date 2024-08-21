O ülkede patlama! İlaç fabrikası alev aldı onlarca ölü ve yaralı var

Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaletinde yer alan özel bir şirket olan Escientia'ya ait bir ilaç fabrikasında patlama meydana geldi. Yetkililer, patlamada ilk belirlemelere göre, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin de yaralandığını aktardı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edilirken, patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.