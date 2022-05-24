O ülkede okul ve devlet kurumlarına hava kirliliği engeli!
İran'da hava kirliliği nedeniyle başkent Tahran başta olmak üzere birçok kentte yarın okullar, üniversiteler ve bazı devlet kurumları tatil edildi.
İran devlet televizyonuna göre, Tahran dahil olmak üzere ülke genelinde birçok şehir, batıdan gelen kuvvetli rüzgarlarla taşındığı belirtilen toz katmanlarından kaynaklı hava kirliliğiyle mücadele ediyor.
Hava kirliliğine karşı alınan önlemlere ilişkin açılama yapan Tahran Valisi Muhsin Mansuri, "Tahran Eyaleti Hava Kirliliği Acil Durum Komitesinin kararına göre, devlet kurumları, okullar ve üniversiteler yarın tatil edildi." dedi.
"Hava kirliliğinin 493 mikrogram/metreküp seviyelerinde seyrediyor"
Mansuri, Tahran'daki bankaların ise tatil edilmediğini asgari personelle hizmet vereceğini söyledi.
Tahran Şehir Konseyi Sağlık, Çevre ve Kentsel Hizmetler Komisyonu Başkanı Mehdi Pirhadi de Tahran'ın bazı bölgelerinde hava kirliliğinin 493 mikrogram/metreküp seviyelerinde seyrettiği bilgisini paylaştı.