O ülkede minibüse bombalı saldırı!
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir minibüse düzenlenen bombalı saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir minibüse düzenlenen bombalı saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Halid Zadran, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Dehburi Kavşağı'nda bir yolcu minibüsüne yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 1 sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Zadran, saldırıda 3 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Dün de Kabil'in Seh Rahai Alauddin bölgesinde bir camide cuma namazı sonrası düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişinin hayatını kaybetmişti.