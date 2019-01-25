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O ülkede halka sokağa inin çağrısı

Sudan'da, farklı meslek örgütlerini çatısı altında barındıran Sudan Meslek Grupları Birliği ile 3 muhalif ittifak, bugün ülke genelinde gösteri düzenlenmesi ve meydanlarda cuma namazı kılınması için çağrı yaptı.

25 Ocak 2019 Cuma 08:52
O ülkede halka sokağa inin çağrısı

Sudan Meslek Grupları Birliği, Nida Sudan İttifakı, Ulusal Birlik Güçleri ve Muhalif Toplanma Koalisyonu tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, halk, bugün farklı kentlerde gösteri yapmaya ve kent meydanlarında cuma namazı kılmaya, cumartesi günü de farklı noktalarda gece gösterileri düzenlemeye çağrıldı.

Haftalık gösteri programının yer aldığı açıklamaya göre, pazar günü meydanlarda ve Sudan'ın yabancı ülkelerdeki büyükelçilikleri ile Birleşmiş Milletler (BM) binaları önünde toplanılması, pazartesi ve salı günleri konvoylar, çarşamba oturma eylemi, perşembe de ülkenin tüm köy ve kentlerinde büyük bir konvoy düzenlenmesi kararlaştırıldı.

"Rejimi devirmek için..."

Açıklamada, Sudan halkının, daha fazla fedakarlıkta bulunmak gerekse bile rejimi devirmek için girdiği mücadelede son noktaya kadar gideceği kaydedildi.

Sudan Doktorları Merkezi Komitesi tarafından daha önce yapılan açıklamada, dünkü gösterilerde iki üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği, öğrencilerden Mahcub et-Tay Mahcub'un gösterilerde gözaltına alındığı ve gördüğü işkence sonucu öldüğü belirtilmişti.

Komite, Abdulazim Ebu Bekir isimli diğer öğrencinin de gösteriler sırasında göğsünden vurularak yaşamını yitirdiğini ifade etmişti.

Sudan'daki gösterileri incelemek üzere görevlendirilen Başsavcı Amir Muhammed İbrahim, Ebu Bekir'in, başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki gösteriler sırasında hayatını kaybettiğini doğrulamış ancak ölüm nedenine ilişkin bilgi vermemişti.

"Ölü sayısı 29'a ulaştı"

Başsavcı İbrahim, yaklaşık bir aydır devam eden gösteriler sırasında ölenlerin sayısının 29'a ulaştığını aktarmıştı.

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Uluslararası Af Örgütü, gösterilerde 40 kişinin hayatını kaybettiğini iddia ediyor.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 08:52
  1. Sudan
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