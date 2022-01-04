O ülkede eşcinsel sapkınlara kıyak!

Münübe Yılmaz

Müslümanlara her türlü zulmü uygulayan siyonist İsrail’de, eşcinsel sapkınlar için yeni bir “imkan” getirildi. Aynı cinsiyete sahip çiftlerin ve bekar erkeklerin ülke sınırları içinde taşıyıcı annelik yoluyla ebeveyn olmalarının yasak olduğu İsrail’de, bu yasağın kaldırıldığı belirtildi. Kendisi de eşcinsel olan İsrail Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz, kararı “İsrail'deki LGBT örgütleri için tarihi bir zafer” olarak nitelendirirken, "Tam eşitlikten yanayız. Bu, aslında olması gereken bir şeydi. LGBT topluluğunun uzun yıllardır süren mücadelesi hedefine ulaştı. Kanun önünde herkes eşit olmalı” dedi. Söz konusu değişikliğin gelecek haftadan itibaren hayata geçeceği belirtildi.

Yüksek Mahkeme “Hak ihlali var” demişti

İsrail Yüksek Mahkemesi, Temmuz 2021'de, eşcinsel sapkınların dilekçesiyle, eşcinsel çiftler ve bekar erkekler için taşıyıcı annelik yasağının hak ihlali olduğuna hükmetmiş ve 6 ay içinde bu yasağın kaldırılması yönünde karar vermişti.

Bilindiği gibi, İsrail’de eşcinsel sapkınlar orduda ve mecliste görev alabiliyor.