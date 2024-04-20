  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hamas’ın “Erdoğan” açıklaması gündem oldu! Peki bunu neden yaptılar? Hilal Kaplan, merak edilen o sebebi açıkladı

“Solcu olmayana ödül vermiyorlar” sözleriyle “Hay senin Allah’ına kurban” dedirtmişti! Kurtlar Vadisi efsanesinden, zamparalıkla çocuk yaptığı iddia edilen laikçi Metin Akpınar ve Uğur Dündar’a olay gönderme

Yiyin efendiler yiyin! CHP’de yandaş kontenjanı

Irak'tan dikkat çeken açıklama! "Erdoğan'ın ziyareti 'gelir geçer türden bir ziyaret' olmayacak"

DEM Parti'den skandal Tunceli Belediyesi kararı

ABD'nin oyunu belli oldu: Gizlice baskı yapıyormuş! Öyle bir detay ortaya çıktı ki, dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu! Emekliler için özel çalışma

İsrail'e rest çekip dünyaya duyurdular! 'İzin vermeyeceğiz'

Adnan Oktar, para toplayıp örgüte finans sağlıyor iddiası!

ABD'den soykırıma finansman desteği! Biden yolluyor İsrail bombalıyor
Dünya O ülkede enerji santrallerine saldırı! OHAL ilan edildi
Dünya

O ülkede enerji santrallerine saldırı! OHAL ilan edildi

Yeniakit Publisher
2024-04-20 06:57:00 -
O ülkede enerji santrallerine saldırı! OHAL ilan edildi

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, enerji santrallerine yapılan saldırılar sebebiyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildiği bildirildi.

Enerji santralleri ve kritik altyapı tesislerinin saldırıya uğraması gerekçe gösterilerek, Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın emriyle OHAL ilan edildiği bildirildi.

Devlet Başkanlığı kararnamesi kapsamında, enerji santrallerine yapılan sabotajların engellenmesi için ordu ve polise geniş çaplı yetkiler verildi.

Enerji santrallerine yapılan saldırıların yanı sıra Kolombiya'nın da Ekvador'a elektrik ihracatını durdurması ülkedeki günlük elektrik kesintilerini 8 saate çıkardı.

Ekvador'da bu yıl yaşanan kuraklığın enerji krizini daha da derinleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

Ekvador'daki enerji şirketleri de başkent Kito dahil çok sayıda şehirde elektriklerin hangi saatlerde kesileceğine dair kamuoyu ile bilgi paylaşmıştı. Enerji Bakanlığından 17 Nisan'da yapılan açıklamada, sıcaklıkların artması, su debilerinin azalması ve kuraklık gibi durumların ülkenin enerji sisteminin etkilediği belirtilmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ekvador ve Rusya arasında silah gerilimi! Hatırlatma yaptılar
Ekvador ve Rusya arasında silah gerilimi! Hatırlatma yaptılar

Dünya

Ekvador ve Rusya arasında silah gerilimi! Hatırlatma yaptılar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yaptığı ahlaksızlıkları itiraf etti! Uğur Dündar’dan mide bulandıran sözler
Gündem

Yaptığı ahlaksızlıkları itiraf etti! Uğur Dündar’dan mide bulandıran sözler

Gayrimeşru ilişki ve evlilik dışı çocuk rezillikleriyle gündemden düşmeyen Uğur Dündar yaşına başına bakmadan mide bulandıran ifadeler kulla..
Hepsiburada tavsiye ekonomisini büyütüyor Tavsiye’nin lideri, Link Gelir ile hanelere 1 Milyar TL kazandıracak
Ekonomi

Hepsiburada tavsiye ekonomisini büyütüyor Tavsiye’nin lideri, Link Gelir ile hanelere 1 Milyar TL kazandıracak

Hepsiburada müşterilerine kendi çevrelerine ürün tavsiyesinde bulunarak gelir elde etme imkanı sunduğu “Link Gelir” programı ile Türkiye’de ..
Çin Hava Kuvvetleri’ne ait gizemli keşif uçağı WZ-8, ilk kez gökyüzünde görüntülendi! Ülke basını yazdı
Dünya

Çin Hava Kuvvetleri’ne ait gizemli keşif uçağı WZ-8, ilk kez gökyüzünde görüntülendi! Ülke basını yazdı

Çin'in, 2019'da Pekin'de düzenlenen törende tanıttığı "gizemli" keşif uçağı WZ-8, dünya gündeme bomba gibi düşerken ülke basını uzmanları ta..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23