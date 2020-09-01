O ülkede dev uyuşturucu operasyonu: 422 gözaltı

Latin Amerika ülkesi Brezilya'da Minas Gerais eyaleti savcılığının talimatıyla ülkenin en büyük uyuşturucu ve silah kaçakçılarından biri olarak bilinen “PCC-Primer Comando de la Capital (Başkentin İlk Komandoları)” mensubu 422 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Polisin yaptığı incelemeler sonucunda örgüt üyelerine ait banka hesaplarında bulunan 50 milyon dolar da el koyuldu.

PCC kimdir

Latin Amerika kıtasında özellikle Paraguay, Bolivya ve Kolombiya'da faaliyet gösteren örgüt Avrupa'ya uyuşturucu gönderiyor.

Örgüt sadece uyuşturu ticareti yapmakla yetinmiyor. Para taşıyan kamyonları da soyuyor.