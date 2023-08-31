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Dünya O ülkede aileler 'sapkınlığa karşı' ayaklandı! Darısı başımıza...
Dünya

O ülkede aileler 'sapkınlığa karşı' ayaklandı! Darısı başımıza...

Yeniakit Publisher
2023-08-31 09:33:00 - 2023-08-31 09:35:03

Batı'nın ve küresel çetelerin tüm dünya halklarına dayatarak kabullendirmeye çalıştığı cinsel sapkınlık ahlaksızlığına tepkiler devam ediyor. Çocuklarını ve ailelerini korumak isteyen yüzlerce Meksikalı, sapkınlık dayatmasında bulunan kitapları yakarak ahlaksızlığa dur dedi.

Batı'nın ve küresel çetelerin tüm dünya halklarına dayatarak kabullendirmeye çalıştığı cinsel sapkınlık ahlaksızlığına tepkiler devam ediyor. Çocuklarını ve ailelerini korumak isteyen yüzlerce Meksikalı, sapkınlık dayatmasında bulunan kitapları yakarak ahlaksızlığa dur dedi.

Aile kurumunu hedef alan küresel sapkınlık haline gelen LGBT'ye karşı tepkiler devam ediyor.

Ahlaksız faaliyetlerine kılıf olarak ''tercih'' açıklaması yapan ve her fırsatta özgürlük çağrılarında bulunan cinsel sapkınlık destekçileri, aile kavramını yok etmeye çalışırken, dünya ülkelerinden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Meksika'da çocuklarını LGBT dayatmasından korumak isteyen aileler protesto düzenledi. Meksika'da aileler, LGBT propagandası yapılan okul kitaplarını yaktı.

"Toplumsal cinsiyet" adı altında kadın ve erkeğin dışında onlarca cinsiyet uydurarak sapkınlığı kapsayan kavramları çocuklara işleyen bu dayatmaya, Meksikalı birçok aile, LGBT propagandası yapan kitapları yakarak tepki gösterdi.
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