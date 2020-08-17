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Dünya

O ülke suikastle sarsıldı! Bakan, namaz çıkışı öldürüldü

Somali, Tarım Bakanı Abdukadir Abukar'a yapılan suikastle sarsıldı. Bakan, uğradığı suikastte hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-08-17 23:38:00 -
O ülke suikastle sarsıldı! Bakan, namaz çıkışı öldürüldü

Somali'de ülkeyi sarsan bir olay yaşandı. Somali'nin Hirshabelle Eyaleti Tarım Bakanı Abdukadir Abukar, uğradığı suikast sonucunda hayatını kaybetti.

Akşam namazı çıkışı suikast!

Polis memuru Abdifatah Hassan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, eyaletin Jowhar kentinde akşam namazının ardından camiden çıkan Bakan Abukar'ın evine giderken kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradığını ifade etti.

Saldırganlar kaçtı

Polis memuru, Bakan Abukar'ın olayda yaşamını yitirdiğini, saldırganların ise kaçtığını açıkladı.

Güvenlik güçlerinin ise olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Suikastin sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Bir başka bölgede de yere yerleştirilen patlayıcı infilak etti: Ölü ve yaralılar var

Ayrıca, ülkenin Gedo bölgesinde yere yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucunda da 6 sivil hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Bir gün önce de bombalı saldırı düzenlenmişti

Somali’nin başkenti Mogadişu'da da dün bir otele düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 17 kişi ölmüş, en az 30 kişi yaralanmıştı.

Olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi ve arama kurtarma çalışmalarında 200'den fazla kişi kurtarıldı.

Saldırının sorumluluğunu terör örgütü Eş-Şebab üstlenmişti.

Türkiye'den kınama

Dışişleri Bakanlığı, Somali’nin başkenti Mogadişu’daki otele bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısı ve ardından çıkan çatışma sonucu birçok kişinin ölümüne neden olan terör saldırısını kınamıştı.

Somali nerede?

Somali, Afrika'nın en doğu ucunda yer alıp, Kuzeybatıda Cibuti, güneybatıda Kenya, kuzeyde Aden Körfezi ve Yemen, doğuda Hint Okyanusu, batıda Etiyopya ülkeleri ile çevrilidir.

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Yorumlar

Celil yağmuroğlu

Kesinlikle bunun arkasında İngilizler vardır 
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