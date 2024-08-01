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Dünya O ülke sele teslim! 32 kişi öldü
Dünya

O ülke sele teslim! 32 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2024-08-01 21:03:00 -
O ülke sele teslim! 32 kişi öldü

Hindistan'da 7 eyalette sel ve heyelan etkili oldu. Yaşanan facia sebebiyle 32 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan, muson yağmurlarıyla mücadele ediyor. Ülke genelinde son 24 saatte 7 eyaleti vuran şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Himaçal Pradeş'te birçok ev, okul ve hastane hasar gördü. Tüm okullar ve eğitim kurumları kapatıldı. 4 kişi hayatını kaybederken, 50 kişi kayboldu. Halkın dere ve nehir kıyılarından uzak durması istendi. Bir binanın yıkıldığı anlar amatör kameralara saniye saniye yansıdı.

Uttarakhand'ta ise 10, tek günde yağış rekoru görülen Delhi'de 5, Bihar'da 5, Haryana'da 3, Rajasthan'da 3, Uttar Pradeş'te 2 kişi hayatını kaybetti.

Kerala'da can kaybı 256 oldu

Ülkenin güneyindeki Kerala eyaletinde ise salı günü meydana gelen toprak kaymalarının bilançosu artıyor. Eyalet Sağlık Bakanı Veena George, Wayanad bölgesindeki heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 256'ya yükseldiğini, 200'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu. Mahsur kalan binlerce kişi ekipler ve ordu personeli tarafından kurtarılırken, kayıp durumdaki 220 kişi için çalışmaları sürüyor.

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