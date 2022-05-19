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Dünya O ülke Rusya'dan S-400 ve İskender füzesi satın aldı
Dünya

O ülke Rusya'dan S-400 ve İskender füzesi satın aldı

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Rusya'dan gereken miktarda S-400 füze savunma sistemleri ve İskender füzeleri aldıklarını belirterek artık farklı bir orduya sahip olduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-19 22:02:00 -
O ülke Rusya'dan S-400 ve İskender füzesi satın aldı

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'nın Nijegorod Bölge Valisi Gleb Nikitin'le bir görüşme gerçekleştirdi.

"Artık çok farklı bir orduya sihibiz"

Görüşme sırasında konuşan Lukaşenko, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le anlaştık ve sizden gereken miktarda İskender, S-400 satın aldık, ordumuzu donattık. Artık bu silahların yer aldığı tamamen farklı bir orduya sahibiz. Bu silahlar, istenmedik, devasa boyutta hasar verebilir" dedi.

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