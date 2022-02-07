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Dünya O ülke neredeyse tüm kısıtlamaları kaldırıyor!
Dünya

O ülke neredeyse tüm kısıtlamaları kaldırıyor!

Avustralya Başbakanı Scott Morrison bugün yaptığı açıklamada, 21 Şubat'tan itibaren ülke sınırlarını tam aşılı turistlere yeniden açacaklarını duyurdu

Yeniakit Publisher
2022-02-07 12:05:00 -
O ülke neredeyse tüm kısıtlamaları kaldırıyor!

Morrison, "Avustralya sınırlarını kapatmaya karar vermemizin üzerinden yaklaşık iki yıl geçti. İki doz aşı yaptırdıysanız, sizi Avustralya'ya tekrar davet etmeyi dört gözle bekliyoruz" dedi. Avustralya, koronavirüs nedeniyle Mart 2020'de sınırlarını kapatmıştı.

Bu süre zarfında Avustralyalıların ülkeden ayrılması yasaklandı ve hükümet sadece birkaç kişiye ziyaret için istisnai izin verdi.

Kısıtlamalar aileleri ayırdı, ülkenin önemli turizm sektörüne darbe vurdu ve zaman zaman 'Avustralya'nın modern ülke statüsü' hakkında tartışmalara yol açtı.

Son kararla birlikte neredeyse tüm kısıtlamalar kaldırılacak.

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