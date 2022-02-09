O ülke Japonya'dan 200 milyon dolar borç alacak
Nijerya hükümeti, ülkede yaşanan elektrik sorununu azaltmak için Japonya'dan 200 milyon dolarlık borç alacağını duyurdu.verilecek.
Ülke basında yer alan haberlere göre, Nijerya Enerji Bakanı Ebubekir Aliyu yaptığı açıklamada, ülkenin Lagos ve Ogün eyaletlerindeki elektrik genişleme programını desteklemek için Japonya'dan 200 milyon dolarlık kredi alacaklarını duyurdu.
Aliyu, söz konusu kredi ile iki eyalette yüksek gerilim iletim hatları ve 6 adet yüksek gerilim trafo merkezi kurulacağını belirtti.