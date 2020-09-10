O ülke duyurdu: Hava sahamızı 2 kez ihlal ettiler

Tayvan, Çin savaş uçakları tarafından dün ve bugün olmak üzere Tayvan hava sahasının iki defa ihlal edildiğini duyurdu.

Tayvan Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili açıklama geldi.

"Bu eylemleri farkındayız"

Bakanlığın açıklamasında, Çin uçaklarının çarşamba ve perşembe günü Tayvan hava sahasını ihlal ettiği bildirilerek Silahlı Kuvvetlerin Çin’in uçaklarının eylemlerinin farkında olduğu ve bu ihlallere ordunun "etkili şekilde cevap verdiği" bildirildi.

"Provokasyon ve ciddi bir tehdit"

Çin ordusunun yaptığı ihlallerin provokasyon olarak nitelendirildiği Bakanlık açıklamasında, bunun bölgesel barış ve istikrara ciddi tehdit oluşturduğu ifade edildi.

Uluslararası topluma çağrı

Açıklamada ayrıca buna uluslararası toplumun tepki göstermesi gerektiği vurgulandı.

Bağımsızlık ilan etmişlerdi

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Çin'de çıkan iç savaşta Mao Zedung liderliğindeki Çin Komünist Partisinin 1949 senesinde iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesinin ardından Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912 yılında kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da sürdüğünü iddia ederek bağımsızlık ilan etmişti.

Çin kabul etmemişti

Çin bu girişimi kabul etmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti.

Tayvan'ın durumu belirsizleşmişti

1950 ve 1960'lı yıllarda birçok ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinden sonra, 1971 senesinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesi ile beraber de Tayvan'ın uluslararası örgütlerde bulunan konumu belirsiz duruma gelmişti.

Çin, Tayvan'ın Birleşmiş Milletler'de temsil edilmesine karşı çıkıyor

"Tek Çin" ilkesini benimseyen Pekin yönetimi, Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini ileri sürüyor. Ayrıca Çin, Tayvan'ın Birleşmiş Milletler'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsiline karşı çıkıyor.