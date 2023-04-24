O ülke Çin ve Rusya tehdidine karşı uzun menzilli füze alacak

Avustralya, bölgesinde Rusya ve Çin'in artan tehditleri karşısında uzun menzilli füze edinme planlarını hızlandırdı.

Savunma Bakanı Peter Dutton, savaş uçaklarının silahlandırılmasının ve savaş gemilerinin modernizasyonunun ülkeye 3,5 milyar Avustralya dolarına mal olacağını ve Avustralya'nın potansiyel düşmanlara karşı caydırıcılığını artıracağını söyledi.

Dutton, Çin'in Tayvan'a yönelik olası bir saldırısının 2040'larda gerçekleşebileceğine dair bir öngörü bulunduğunu ancak bu öngörünün artık değiştiğini düşündüğünü dile getirdi.

İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcına atıfta bulunan Dutton, "Ukrayna'da olanlara baktığımızda, Rusya'nın Polonya'ya veya Avrupa'da başka bir yere girme ihtimali var. Bu 1930'ların tekrarı olur" dedi.

Avustralya'nın yeniden gözden geçirdiği savunma planlarına göre FA-18F Super Hornet savaş uçakları, planlanandan üç yıl önce 2024 yılına kadar ABD yapımı geliştirilmiş havadan karaya füzelerle donatılacak.

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