O ülke Altay tankı için Türkiye'ye geliyor! İmza an meselesi

Türkiye'nin ilk yerli ana muharebe tankı ALTAY'da kullanılan motorun tedarikinde kritik aya girildi. Almanya'nın uyguladığı örtülü ambargonun ardından Türkiye, diğer alternatifler için düğmeye basmış ve Güney Kore ile yeni bir süreç başlatmıştı. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde Güney Kore'den Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleştirilecek. Ziyarette Güney Kore ile ALTAY tankının motor tedarikine ilişkin mutabakat zaptının imzalanması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği Güney Kore ziyaretinde tankın motor ve şanzımanıyla ilgili muhataplarıyla ile niyet mektubu imzalamıştı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Güney Kore heyetinin ziyaretinde nihai imzaların atılması planlanıyor.

Teslim 2023'te

Öte yandan, ALTAY için yerli motorun geliştirilmesine yönelik çalışmalar da sürüyor. 2018'de sözleşmesi uygulamaya giren Batu motoru ile tankın ilk prototipi geçtiğimiz günlerde kendini gösterirken, 1.500 beygir motor olarak çalışılan ALTAY motorunda transmisyon aşamasına gelindi. Motorun entegre olarak önümüzdeki yıl çalıştırılması planlanıyor. Tüm bu aşamalarının ardından ise ALTAY'ın TSK'ya teslimine 2023'te başlanacak.

İlk etapta 250 tank

Günümüzün ve geleceğin muharebe şartlarına uygun olarak geliştirilen ALTAY ana muharebe tankı üretim projesi, 2018 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ve BMC arasında imzalanan seri üretim sözleşmesiyle başladı. Proje çerçevesinde ana yüklenici rolünü üstlenen BMC, sözleşme kapsamında 250 adet ALTAY tankı üreterek TSK'ya teslim edecek.