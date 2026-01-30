O ülke 38 F-16’yı Viper seviyesine çıkarıyor: Milyar euroluk modernizasyon hamlesi Ege’de hava dengelerini değiştirebilir

Yunan Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan 38 adet F-16 Block 50 savaş uçağının Viper seviyesine yükseltilmesi için hazırlıklar tamamlandı. Uzun süredir siyasi ve bütçesel nedenlerle ertelenen modernizasyon programının, önümüzdeki dönemde Genelkurmay Başkanları Konseyi’nin onayına sunulacağı bildirildi.

Yetkililer, projenin temel amacının mevcut filonun değer kaybını önlemek ve operasyonel ömrünü en az 20 yıl daha uzatmak olduğunu vurguluyor. ABD ile savunma tedarik süreçlerinde alınan merkezi kararların da programın hızlanmasında belirleyici olduğu ifade ediliyor.

10 yıllık takvim ve milyarlık bütçe

Planlamaya göre modernizasyon süreci bu yıl başlayacak, resmi sözleşme ise 2027’de imzalanacak. İlk teslimatın 2031’de, son teslimatın ise 2037’de yapılması hedefleniyor. Böylece proje toplamda 10 yıla yayılan uzun soluklu bir takvimle yürütülecek.

Programın maliyetinin 1 milyar Euro’nun biraz üzerinde olması bekleniyor. Finansmanın bir bölümü özel kredilerle karşılanacak, ödemelerin önemli kısmı ise 2036 sonrasına bırakılacak.

Hedef 120’den fazla modern F-16

Modernizasyon tamamlandığında Yunanistan’ın envanterinde 120’den fazla F-16 Viper bulunacak. Buna ek olarak F-35 ve Rafale savaş uçaklarının da filoya katılmasıyla, hava kuvvetlerinin tamamen dijital aviyoniklere sahip, birlikte çalışabilir ve yüksek ateş gücüne sahip modern bir yapıya kavuşması planlanıyor.

Savunma uzmanlarına göre bu hamle, Doğu Akdeniz ve Ege’de hava gücü dengesini doğrudan etkileyebilir. Atina’nın attığı adım, bölgedeki askeri rekabeti yeni bir seviyeye taşıyacak stratejik bir yatırım olarak değerlendiriliyor.