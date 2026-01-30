  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Parasıyla alamadığımızı şimdi parasıyla satıyoruz ABD borcunu eritmek için altını mı yükseltti? Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu! Son veriler hayrete düşürdü! Yüzlerce FETÖ’cü aramızda cirit atıyor Bahis baronuna dev darbe! Veysel Şahin'in 460 milyon Euro’su donduruldu Savunma sanayiinde küresel hamle! Türkiye dünyada ilk 10'a girdi Bakan Fidan İranlı mevkidaşı ile görüştü! ABD ve İran’ı Müzakereye davet ediyoruz! Türkiye her türlü desteğe hazır Çin'den Trump'a Küba resti! Havana hattında gerilim tırmanıyor Hani AK Parti onları evlere kapatıyordu? Kadın istihdamı laikçileri morarttı Şimşek'ten 2025 turizm karnesine tam not! Cari denge hedefinde turizm dopingi
Gündem Kadıköy’de cami hazımsızlığı: Tahammülsüz CHP’ye sert çıkış "Yeni bir cami Kadıköy’ün ihtiyacıdır, nokta!"
Gündem

Kadıköy’de cami hazımsızlığı: Tahammülsüz CHP’ye sert çıkış "Yeni bir cami Kadıköy’ün ihtiyacıdır, nokta!"

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kadıköy’de cami hazımsızlığı: Tahammülsüz CHP’ye sert çıkış "Yeni bir cami Kadıköy’ün ihtiyacıdır, nokta!"

İstanbul’un kalbi Kadıköy’de hayata geçirilmesi planlanan cami projesi, malum çevreleri yine rahatsız etti. CHP zihniyetinin "yeşil alan" maskesi altında ibadethaneye karşı sergilediği tahammülsüzlüğe, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ve AK PARTİ kanadından sert tepki geldi.

"Mesele şehircilik değil, tahammülsüzlük!"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Kadıköy Belediye Başkanı’nın ve Mimarlar Odası’nın cami projesine yönelik saldırgan tutumuna sosyal medya üzerinden cevap verdi. Taksim Camii’ne karşı çıkan zihniyetin bugün aynı refleksi Kadıköy’de sergilediğini belirten Saral, şu ifadelerle ders verdi:

 

Bir şehrin kimliğiyle kavga etmek, inancıyla problem yaşamak kimseye demokratlık kazandırmaz. Mesele şehircilik değil, mesele tahammülsüzlük! Cami bu milletin mabedidir; polemik konusu değil, saygı konusu olmalıdır."

 

AK PARTİ’li Şahin: "Yeni bir cami Kadıköy’ün ihtiyacıdır, nokta!"

CHP listelerinden seçildikten sonra aslına rücu ederek AK PARTİ’ye geçen İsa Mesih Şahin de cami düşmanlarına sert çıktı. 9 yıl önce Kadıköy İlçe Başkanlığı döneminde paylaştığı bir kareyi hatırlatan Şahin, "Yeni bir cami Kadıköy merkezin ihtiyacıdır. Camilerimiz kutsal mabedlerimizdir ve siyasi polemik konusu yapılması doğru değildir. Kadıköy sahiline yapılacak bir cami, İstanbul'umuzun silüetine değer katacaktır." dedi.

 

CHP zihniyeti yine bildiğimiz gibi

Kadıköy’ün milli ve manevi değerlerle buluşmasından korkan belediye yönetimi ise, mahkemenin iptal kararının üst mahkemece bozulmasını hazmedemedi. "Trafik artar" ve "yakında cami var" gibi klasik bahanelerin arkasına sığınan CHP'li belediye başkanı, bölge halkının ibadet ihtiyacını görmezden gelmeye devam ediyor.

 

Milletin değerleriyle kavgalı olan bu azınlık gruba rağmen, İstanbul’un silüetine anlam katacak olan projenin kararlılıkla sürdürülmesi bekleniyor.

Kadıköy'de heyecan dorukta! Fenerbahçe yarın akşam Göztepe'yi ağırlıyor
Kadıköy'de heyecan dorukta! Fenerbahçe yarın akşam Göztepe'yi ağırlıyor

Spor

Kadıköy'de heyecan dorukta! Fenerbahçe yarın akşam Göztepe'yi ağırlıyor

Kadıköy’de Kazanan Yok
Kadıköy’de Kazanan Yok

Spor

Kadıköy’de Kazanan Yok

Kadıköy'de şok puan kaybı! Zirve yarışında büyük yara
Kadıköy'de şok puan kaybı! Zirve yarışında büyük yara

Spor

Kadıköy'de şok puan kaybı! Zirve yarışında büyük yara

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

oflu baba

HAKIKATEN CHP MUSLUMAN BIR ULKENIN YUZ KARASIDIR.

Ahsen

Çok çok geç kalmış bir ibadethane projesidir. Üç-beş densiz in gürültüsü çoklukmuş gibi gösterilmeye çalışılıyor. Hain'ler istedikleri "gâvuristana" gidebilirler. (Dedelerinin yanına)
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23