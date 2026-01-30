Kadıköy’de cami hazımsızlığı: Tahammülsüz CHP’ye sert çıkış "Yeni bir cami Kadıköy’ün ihtiyacıdır, nokta!"

"Mesele şehircilik değil, tahammülsüzlük!"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Kadıköy Belediye Başkanı’nın ve Mimarlar Odası’nın cami projesine yönelik saldırgan tutumuna sosyal medya üzerinden cevap verdi. Taksim Camii’ne karşı çıkan zihniyetin bugün aynı refleksi Kadıköy’de sergilediğini belirten Saral, şu ifadelerle ders verdi:

Bir şehrin kimliğiyle kavga etmek, inancıyla problem yaşamak kimseye demokratlık kazandırmaz. Mesele şehircilik değil, mesele tahammülsüzlük! Cami bu milletin mabedidir; polemik konusu değil, saygı konusu olmalıdır."

AK PARTİ’li Şahin: "Yeni bir cami Kadıköy’ün ihtiyacıdır, nokta!"

CHP listelerinden seçildikten sonra aslına rücu ederek AK PARTİ’ye geçen İsa Mesih Şahin de cami düşmanlarına sert çıktı. 9 yıl önce Kadıköy İlçe Başkanlığı döneminde paylaştığı bir kareyi hatırlatan Şahin, "Yeni bir cami Kadıköy merkezin ihtiyacıdır. Camilerimiz kutsal mabedlerimizdir ve siyasi polemik konusu yapılması doğru değildir. Kadıköy sahiline yapılacak bir cami, İstanbul'umuzun silüetine değer katacaktır." dedi.

CHP zihniyeti yine bildiğimiz gibi

Kadıköy’ün milli ve manevi değerlerle buluşmasından korkan belediye yönetimi ise, mahkemenin iptal kararının üst mahkemece bozulmasını hazmedemedi. "Trafik artar" ve "yakında cami var" gibi klasik bahanelerin arkasına sığınan CHP'li belediye başkanı, bölge halkının ibadet ihtiyacını görmezden gelmeye devam ediyor.

Milletin değerleriyle kavgalı olan bu azınlık gruba rağmen, İstanbul’un silüetine anlam katacak olan projenin kararlılıkla sürdürülmesi bekleniyor.