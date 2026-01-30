Komünist olduğunu söyleyen vatandaştan Erdoğan’a tam destek: Antiemperyalist olduğu için yanındayım!

"Bütün dünyaya meydan okuduğu için Erdoğan!"

Röportajda samimi açıklamalarda bulunan vatandaş, ideolojik olarak komünist bir dünya görüşüne sahip olmasına rağmen, Türkiye'nin bekası ve bağımsızlığı için Erdoğan’ın yanında saf tuttuğunu belirtti. Konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Ben komünistim, herkese ilan ediyorum; ama milli olduğu için, antiemperyalist olduğu için, bütün dünyaya meydan okuduğu için bu seçimde de Erdoğan’a oy vereceğim!"

Zor zamanlarda halkını yalnız bırakmadı

Son yıllarda yaşanan küresel krizlere, pandemilere ve doğal afetlere değinen emekli vatandaş, devletin bu süreçteki duruşunu takdirle karşıladı. "İki sene sokağa çıkamadık ama emekli olarak maaşımızı almaya devam ettik. Erdoğan bizi de, bu ülkeyi de mağdur etmedi," diyen vatandaş, başka bir yönetim olsaydı ülkenin bu badireleri atlatamayacağını savundu.

"İçimdeki vicdanın sesiyle Erdoğan diyorum"

Batı dünyasının baskılarına karşı dik duran bir lider profili çizdiği için Erdoğan’a destek verdiğini vurgulayan vatandaş, kararının tamamen vicdani olduğunu ifade etti. ABD ve Avrupa’nın dayatmalarına karşı Türkiye’nin kendi yolunu çizmesinin önemine dikkat çekerek, ideolojisinden ziyade ülkesinin menfaatlerini ön planda tuttuğunu dile getirdi.