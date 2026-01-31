Kendisi de göçmen olan Arnold Schwarzenegger'den Amerikalılara ters köşe

Amerika’da ICE polislerinin göçmen avı devam ederken, can kaybıyla sonuçlanan müdahaleler büyük tartışma konusu… Özellikle demokratlara yakın ünlü isimler ICE faaliyetlerinin son bulması gerektiğini savunurken, eski vücut geliştirmeci ve aktör, bir dönem siyasete de atılan Arnold Schwarzenegger’den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Katıldığı canlı yayında sunucunun kendisine yönelik sorusunu cevaplandıran Schwarzenegger şunları söyledi:

“Amerikan halkı tarafından böyle kucaklandığım için çok gururlu ve mutluyum.

Buraya tamamen hiçbir şeyim olmadan geldim ve sonra böyle bir kariyer inşa ettim. Dünyanın başka hiçbir ülkesinde bunu yapamazdınız. Her şey Amerika sayesinde.

Önemli olan, her şeyi yasal yollarla yapmamız. Amerika'da yasa dışı işler yapanlar, yabancılar, akıllı değiller. Amerika'ya geldiğinizde misafirsiniz ve misafir gibi davranmalısınız.

Bir göçmen olarak Amerika'ya geri vermek, Amerika'ya borcunuzu ödemek ve topluluğunuz için bir şeyler yapmak sorumluluğunuz var.”

