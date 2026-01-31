  • İSTANBUL
Muşlu besicilerden şaşırtan yemleme yöntemi
IHA Giriş Tarihi:

Muşlu besicilerden şaşırtan yemleme yöntemi

Muş’ta küçükbaş hayvan yetiştiricileri, budanan söğüt dalları ile hem hayvanları besliyor hem de saman ve arpa maliyetini azaltıyor.

#1
Foto - Muşlu besicilerden şaşırtan yemleme yöntemi

Türkiye’nin en fazla kar yağışı alan illerinden Muş’ta besiciler, kış aylarında alternatif yöntemler geliştiriyor. Kar üzerinde hayvanlarını beslemekte zorlanan üreticiler, kendi bahçelerindeki söğüt ağaçlarını budayarak küçükbaş hayvanlarına veriyor.

#2
Foto - Muşlu besicilerden şaşırtan yemleme yöntemi

Sabah saatlerinde hayvanlarına saman ve arpa veren besiciler, günün ilerleyen saatlerinde ise budadıkları söğüt dallarını yem olarak kullanıyor. Lif açısından zengin olan söğüt dalları, küçükbaş hayvanlar tarafından severek tüketiliyor.

#3
Foto - Muşlu besicilerden şaşırtan yemleme yöntemi

Kendi arazisindeki söğüt ağaçlarını budayarak hayvanlarını besleyen genç besici İsmail Güngör, uygulamanın ekonomik ve pratik olduğunu belirterek, "Ayrancı köyünde hayvancılık yapıyoruz. Burada babama yardım ediyorum. Biz de saman ve arpadan tasarruf etmek için söğüt dallarını getiriyoruz. Günde söğüt dallarını getirip keçilere veriyoruz

#4
Foto - Muşlu besicilerden şaşırtan yemleme yöntemi

Günde 3 defa söğüt dallarını ve buğdayı getirip hayvanlara veriyoruz. Ağaçlara çıkmak ne kadar zor olsa bile biz bu işi severek yapıyoruz. Keçilerimiz doğum yapmak üzere. Doğumdan önce keçilerimizi iyi beslemek için büyük çaba sarf ediyoruz. Günde üç defa keçilerimize saman, arpa ve söğüt dalı veriyoruz. Söğüt dalı bizim için alternatif bir yem oldu" dedi.

