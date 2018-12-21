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O teröristlerin mağaradaki görüntüleri ortaya çıktı

Tunceli Ovacık'ta mağarada sıkıştırılan teröristlerin daha önce aynı mağarada çekildiği belirtilen görüntüleri ortaya çıktı.

21 Aralık 2018 Cuma 12:17

Tunceli ile Ovacık ilçesi arasındaki Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki mağarada sıkıştırılan terör örgütü PKK ile MLKP'nin sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu terörist grubun, aynı mağarada daha önce çekildiği belirtilen görüntüleri ortaya çıktı.

Tunceli ile Ovacık ilçesi arasında yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı içerisinde yer alan Yoğunçam köyü kırsal alanında Cumartesi günü bir mağarada oldukları belirlenen terörist gruba yönelik operasyon devam ediyor. Çevresi, takviye birliklerle karadan ve havadan kuşatılan, katlı ve 800- 900 metre derinlikte olduğu tahmin edilen mağaranın girişi patlayıcıyla imha edilerek genişletildi. Güvenlik güçleri ardından mağaranın girişinden yaklaşık 50 metre ilerleyip, kurulan ses sistemiyle teröristlere Türkçe, Kürtçe ve Zazaca 'Teslim ol' çağrısında bulundu. Ancak teröristlerin iki kez kurulan ses sistemine ateş açıp, tahrip ettiği kaydedildi.

2 terörist öldürüldü

2 teröristin etkisiz hale getirildiği mağaradaki terörist grubunun, daha önce aynı mağarada çekildiği belirtilen görüntü de ortaya çıktı. Görüntülerde 2 teröristin, mağarada el fenerleriyle yürüdükleri görülüyor. Görüntülerde, iki kola ayrıldığı görülen mağaranın, derinliğe de sahip olduğu anlaşılıyor. İçerisinde terör örgütü PKK ile MLKP'nin sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu tahmin edilen mağaradaki teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyon sürdürülüyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 12:17
  1. Tunceli
  2. mağarada sıkıştırılan teröristler

YORUM YAZ

  • çözüm basit çözüm basit 1 sa önce
    gazlı içecek ikram edin bitsin temizlik :)
  • İbrahim güvenİbrahim güven1 sa önce
    Ne teslimi genertin gitsin adileri

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