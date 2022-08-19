O teknik adamlara rekor ceza geldi!

Premier Lig’de Chelsea ile Tottenham arasında oynanan maç sırasında ve sonunda Antonio Conte ile Thomas Tuchel arasındaki kavga için teknik adamlara ceza verildi

İngiltere Premier Lig’de Chelsea ile Tottenham arasında oynanan ve 2-2 sona eren karşılaşmada iki takımın teknik direktörleri Thomas Tuchel ve Antonio Conte arasında yaşanan kavga dünya basınının günlerce manşetlerini süsledi.

Maçın sonunda yaşanan el sıkışma tartışmasında iki teknik direktör kırmızı kart görmesinin ardından İngiltere Futbol Federasyonu (FA) Conte ve Tuchel'e verilen cezaları açıkladı. Maç sonrası Conte'nin elini çeken Thomas Tuchel'e bir maç men ve 35 bin Sterlin para cezası verildi. Antonio Conte ise 15 bin Sterlin para cezasına çarptırıldı.

Biraz gerildik

Tartışmanın ardından Thomas Tuchel "Henüz Conte ile konuşmadım ama içimde ona karşı kötü bir his yok. Takımlarımız için savaştık ve böyle şeyler oluyor. Her yönden çok zorlu ve yoğun bir karşılaşmaydı. İki yedek kulübesi birbirine çok yakın ve bu yüzden biraz gerildik" ifadelerini kullanmıştı

Antonio Conte sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Chelsea’nin ikinci golünün ardından sevinç gösterisi yapan Thomas Tuchel’in önünden koştuğunu görmediğini belirterek, "Seni görmediğim için şanslısın. Çelme takıp düşürseydim bunu fazlasıyla hak etmiş olurdun" dedi.