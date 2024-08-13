O şirket artık uçak bileti satışına da başlıyor!

Teknolojik altyapısıyla seyahat süreçlerini kolaylaştıran ve koşulsuz misafir memnuniyetini odağına alan global bir platform olan Yolcu360, 2024 Nisan ayı itibarıyla uçak bileti satın alma hizmetini de hayata geçirdi.

Yolcu360, araç kiralama alanında sahip olduğu yüzde 92 oranındaki misafir memnuniyeti başarısına güvenerek yine misafirlerinden gelen talep doğrultusunda uçak bileti satın alma seçeneğini hizmet yelpazesine ekledi. Bu sayede Yolcu360 misafirleri artık hem araç kiralama hem de uçak bileti satın alma gibi seyahat süreçlerini tek bir platform üzerinden uçtan uca deneyimleyebilecek. Böylece Yolcu360 misafirleri zamandan tasarruf ederken güvenle işlem yapabilme rahatlığına da kavuşacak.

“Yola Çıkmak Ne Kolaymış”

Kuruluşundan bu yana, “Araç Kiralamak Ne Kolaymış” sloganı ile özdeşleştiklerine vurgu yapan Yolcu360, buradan yola çıkarak artık “Yola Çıkmak Ne Kolaymış” sloganını kullanmaya başlıyor. Yolcu360 misafirleri, artık tek bir noktadan uçak bileti alıp araç kiralayabilecek. Ayrıca Yolcu360 misafirleri, tıpkı araç kiralamada olduğu gibi uçak bileti işlemlerini de güvenle yaparken Yolcu360 misafir merkezinden 7x24 hizmet alıp biletleme işlemlerini de kolayca gerçekleştirebilecek. Dünyanın her yerinden Yolcu360 sistemine dahil edilen yüzlerce hava yolu şirketi sayesinde de tüm kullanıcılar bu hava yolları arasında karşılaştırma yaparak kendileri için en ideal uçuş ve fiyat seçeneğini üstelik 14 farklı dilde bulabilecekler.

Uçtan Uca Seyahat Deneyimi

Hizmet kapsamını sürdürülebilir bir şekilde genişletmeye odaklanan Yolcu360, portföyüne araç kiralamanın yanında uçak bileti hizmetini de ekledi. Bununla birlikte tam bir seyahat platformu haline geldiklerine vurgu yapan Yolcu360 yöneticileri, sadece bir araç kiralama şirketi değil, aynı zamanda uçtan uca esnek ve kolay seyahat imkanları sunan bir platform olma hedefiyle yenilikçi hizmetler sağlamaya devam edeceklerini vurguladılar.

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Uçak bileti satın alma hizmetiyle ilgili detaylı bilgi almak için Yolcu.360com'u ziyaret edebilirsiniz.