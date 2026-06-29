O şehirde yaşayanlar tedirgin! Sıcaklar bastırdı, akrepler ortaya çıktı

Adıyaman’da artan hava sıcaklıklarıyla birlikte yerleşim alanlarında akrep görülmesi vatandaşları tedirgin etti.

Hava sıcaklarının artış gösterdiği Adıyaman’da, yerleşim alanlarında bir çok vatandaş tarafından akrep görüldü. Evlerde, bahçelerde görülmeye başlayan akrepler korkuya da neden oldu. Akrepleri gören vatandaşlar, cep telefonları kamerasıyla görüntüledi. Vatandaşlar, akreplere karşı daha dikkatli olunması gerektiğini ve ilaçlamaların yapılmasını talep etti.