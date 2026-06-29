Türkiye'nin elektriklide tercihi belli oldu! Her 10 elektrikliden 8'i aynı!

EN BÜYÜK SKODA Yeni lüks elektrikli SUV'lar arasında Skoda'nın yeni tanıttığı modeli Peaq de yer alıyor. Markanın en büyük modeli olacak Peaq, yedi kişilik oturma kapasitesi, 640 kilometrenin üzerindeki menzili ve ileri teknolojileriyle dikkat çekiyor. Yeni nesil MEB+ platformu üzerine geliştirilen 4.87 metrelik SUV'da 63 kWh ve 91 kWh kapasiteli olmak üzere iki batarya seçeneğiyle satışa sunulacak. 91 kWh kapasitesindeki batarya şimdiye kadar Škoda elektrikli araçlarında kullanılan en büyük batarya olma özelliğini taşıyor. Versiyona göre 640 kilometrenin üzerinde menzil sunan Peaq, yeni nesil ısı pompası teknolojisiyle verimliliği artırıyor. Tek pedal sürüş özelliği ve çift yönlü şarj teknolojisi ise günlük kullanımda daha fazla pratiklik sağlıyor.