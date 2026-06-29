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Otomotiv
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Türkiye'nin elektriklide tercihi belli oldu! Her 10 elektrikliden 8'i aynı!

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Türkiye'nin elektriklide tercihi belli oldu! Her 10 elektrikliden 8'i aynı!

Yılın ilk 5 ayında satılan 66 bin 353 elektrikli otomobilin 52 bini SUV oldu. Böylece pazarın yüzde 80'ini alan SUV'lar tüm zamanların rekorunu kırdı. Önümüzdeki dönemde satışa sunulacak elektrikli modellerle bu pay daha da yükselecek.

#1
Foto - Türkiye'nin elektriklide tercihi belli oldu! Her 10 elektrikliden 8'i aynı!

Ülkemiz yollarında dolaşan otomobil sayısı mayıs ayı itibarıyla 17 milyon 786 bin 370 adedi aşarken elektrikli modeller pazar paylarını hızla yükseltiyor. Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil 2024'te 183 bin 776'ya, 2025'te 370 bin 591'e ulaştı. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında 245 bin 205 olarak kayıtlara geçen elektrikli otomobil sayısı, geçen ay itibarıyla yüzde 78 artışla 436 bin 474 adetle rekor kırdı. Elektriklilerin toplam araçlar arasındaki payı da yüzde 2,5 olarak kayıtlara geçti.

#2
Foto - Türkiye'nin elektriklide tercihi belli oldu! Her 10 elektrikliden 8'i aynı!

YÜZDE 80'E ULAŞTI Elektrikli otomobiller içinde SUV modellerin payıysa her ay rekor üzerine rekor kırıyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2026 yılı Ocak-Mayıs döneminde satılan 66 bin 353 adet elektrikli modelin yaklaşık 52 bin 500 adedi SUV oldu. Elektrikliler arasındaki SUV modellerin payı yüzde 80 seviyelerine ulaşıp tüm zamanların rekoruna imza attı. Pazarın ilk tercihi olan elektrikli ve SUV'larıp payı önümüzdeki dönemde satışa sunulacak yeni modellerle daha da yukarılara taşınacak.

#3
Foto - Türkiye'nin elektriklide tercihi belli oldu! Her 10 elektrikliden 8'i aynı!

EN BÜYÜK SKODA Yeni lüks elektrikli SUV'lar arasında Skoda'nın yeni tanıttığı modeli Peaq de yer alıyor. Markanın en büyük modeli olacak Peaq, yedi kişilik oturma kapasitesi, 640 kilometrenin üzerindeki menzili ve ileri teknolojileriyle dikkat çekiyor. Yeni nesil MEB+ platformu üzerine geliştirilen 4.87 metrelik SUV'da 63 kWh ve 91 kWh kapasiteli olmak üzere iki batarya seçeneğiyle satışa sunulacak. 91 kWh kapasitesindeki batarya şimdiye kadar Škoda elektrikli araçlarında kullanılan en büyük batarya olma özelliğini taşıyor. Versiyona göre 640 kilometrenin üzerinde menzil sunan Peaq, yeni nesil ısı pompası teknolojisiyle verimliliği artırıyor. Tek pedal sürüş özelliği ve çift yönlü şarj teknolojisi ise günlük kullanımda daha fazla pratiklik sağlıyor.

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Foto - Türkiye'nin elektriklide tercihi belli oldu! Her 10 elektrikliden 8'i aynı!

2027'DE BAYİLERDE Skoda'nın ne büyük modeli arkadan itişli ve dört tekerlekten çekişli versiyonlarla sunulacak modelde üç farklı güç seçeneği tercih edilebilecek. Giriş seviyesindeki Peaq 60, 150 kW güç ve 350 Nm tork üreten arkadan itişli elektrik motoruna sahip. Peaq 90 versiyonu 210 kW güç ve 545 Nm tork üretiyor. Dört tekerlekten çekişli Peaq 90x ise 220 kW güç üreterek 100 km/s hıza 6.7 saniyede ulaşıyor. Avrupa fiyatının 50 bin eurodan başlaması planlanan model ülkemize 2027 eylül ayından itibaren gelecek.

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Foto - Türkiye'nin elektriklide tercihi belli oldu! Her 10 elektrikliden 8'i aynı!

RENAULT MEGANE E-TECH YENİLENDİ Kapsamlı bir şekilde yenilenen Renault Yeni Megane E-Tech Elektrikli, önümüzdeki dönem satışa sunulacak elektrikli SUV modeller arasında yer alıyor. Renault'un ilk kez 2022 yılında tanıttığı ve günümüze kadar toplam 100 bin adetlik satış rakamına ulaşan yüzde 100 elektrikli model, ülkemizde 2023'ten itibaren 5 bin 500 adetten fazla sattı. Yeni Megane E-Tech Elektrikli'nin ön cephesi, far bölümü hariç olmak üzere tamamen yeniden tasarlandı. Belirginleştirilen tampon rengi, canlı bir görünüm sağlıyor. Yeni model, nadir toprak elementleri içermeyen, 220 beygir (300 Nm) güç üreten sargılı senkron bir motorla yollara çıkacak. 67 kWh'lik bir batarya ile menzil 500 km'ye ulaşıyor. Yeni Megane, yılın son çeyreğinden itibaren bayilerdeki yerini alacak.

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