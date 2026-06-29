Türkiye'nin elektriklide tercihi belli oldu! Her 10 elektrikliden 8'i aynı!

RENAULT MEGANE E-TECH YENİLENDİ Kapsamlı bir şekilde yenilenen Renault Yeni Megane E-Tech Elektrikli, önümüzdeki dönem satışa sunulacak elektrikli SUV modeller arasında yer alıyor. Renault'un ilk kez 2022 yılında tanıttığı ve günümüze kadar toplam 100 bin adetlik satış rakamına ulaşan yüzde 100 elektrikli model, ülkemizde 2023'ten itibaren 5 bin 500 adetten fazla sattı. Yeni Megane E-Tech Elektrikli'nin ön cephesi, far bölümü hariç olmak üzere tamamen yeniden tasarlandı. Belirginleştirilen tampon rengi, canlı bir görünüm sağlıyor. Yeni model, nadir toprak elementleri içermeyen, 220 beygir (300 Nm) güç üreten sargılı senkron bir motorla yollara çıkacak. 67 kWh'lik bir batarya ile menzil 500 km'ye ulaşıyor. Yeni Megane, yılın son çeyreğinden itibaren bayilerdeki yerini alacak.