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Yerel O ilimizde bir günde 32 boğulma tehlikesi yaşandı
Yerel

O ilimizde bir günde 32 boğulma tehlikesi yaşandı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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O ilimizde bir günde 32 boğulma tehlikesi yaşandı

Bartın’da okulların tatil olmasıyla yoğunluk yaşanan İnkumu sahilinde dalgalara rağmen denize giren tam 32 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Bartın’da okulların tatil olmasının ardından İnkumu sahilinde yoğunluk yaşandı.

 

Hava sıcaklığının 31 dereceye kadar yükseldiği İnkumu'nda tatilciler, sahile akın etti. Plajda denize giren tatilcilerden 32 kişi, dalgalı deniz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi. Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesindeki 14 kişilik cankurtaran ekibinin, dün gün boyu boğulma tehlikesi geçiren 32 kişiyi kurtardığı öğrenildi. Kurtarılan kişilerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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